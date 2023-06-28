«Вода по рекам направляется к поселку»: дамбу прорвало на Ставрополье

Фото: соцсети губернатора Старополья Владимира Владимирова

В Туркменском округе Ставрополья из-за сильных ливней прорвало дамбу вблизи села Камбулат. В муниципалитете раньше всех ввели режим повышенной готовности из-за непогоды в регионе, теперь там готовятся к последствиям от идущей по рекам Камбулат и Айгурка воды. О происшествии сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— Здесь снова выпали обильные осадки, усложнила ситуацию вода, пришедшая с полей. Разлившаяся вода по рекам Камбулат, Айгурка направляется к поселку Поперечному. Специалисты МЧС, глава территории на месте – оценивают ситуацию, чтобы определить дальнейшие меры, – написал глава региона в социальных сетях.

При этом подъем воды в реках пока незначительный и уже начал снижаться, угрозы сильного паводка и повреждения домов людей пока что нет. Экстренные службы работают на месте и готовятся к оказанию помощи, тем временем до конца дня 29 июня на Ставрополье действует штормовое предупреждение, а осадки продолжаться вплоть до начала июля.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Из-за прорыва дамбы региональная Госавтоинспекция приняла решение перекрыть 42 километр трассы «Камбулат – Летняя Ставка – Ясный – Новокучарлинск» для всех видов транспорта. Объезжать участок предлагают через дорогу «Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла».

Сейчас перекрытую трассу затопило, движение по ней опасно. Ограничение снимут, когда вода уйдет с проезжей части.

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