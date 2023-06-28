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Происшествия28 июня 2023 11:35

Торговали «смертью» в интернете: нарко-ОПГ из 18 человек поймали на Ставрополье

На Ставрополье задержали банду из 18 наркодилеров за продажу более 1,5 кг веществ
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
За полгода банда успела продать более 1,5 кг запрещенных веществ

За полгода банда успела продать более 1,5 кг запрещенных веществ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае полиция задержала крупную ОПГ, занимавшуюся масштабной торговлей наркотиков. Оперативники поймали 18 подозреваемых, подтвердил источник «КП-Ставрополь».

Нелегальный магазин работал на территории края с начала прошлого года. Согласно данным следствия, магазин распространял мефедрон, амфетамин, МДМА, гашиш и марихуану через Telegram. При обыске у задержанных было обнаружено более 1,5 килограмма наркотиков, преимущественно мефедрона и МДМА.

Все задержанные состояли в организованной преступной группировке. Личность лидера банды пока остается неизвестной.

На данный момент 13 человек задержаны под стражей, 4 находятся под домашним арестом. Еще один фигурант — по информации источника «Комсомолки», молодая девушка — все еще ожидает избрания меры пресечения.

На всех задержанных завели уголовные по статье 210 части 2 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем». Создатели ОПГ все еще находятся в розыске.

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