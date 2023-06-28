Торговали «смертью» в интернете: нарко-ОПГ из 18 человек поймали на Ставрополье

За полгода банда успела продать более 1,5 кг запрещенных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае полиция задержала крупную ОПГ, занимавшуюся масштабной торговлей наркотиков. Оперативники поймали 18 подозреваемых, подтвердил источник «КП-Ставрополь».

Нелегальный магазин работал на территории края с начала прошлого года. Согласно данным следствия, магазин распространял мефедрон, амфетамин, МДМА, гашиш и марихуану через Telegram. При обыске у задержанных было обнаружено более 1,5 килограмма наркотиков, преимущественно мефедрона и МДМА.

Все задержанные состояли в организованной преступной группировке. Личность лидера банды пока остается неизвестной.

На данный момент 13 человек задержаны под стражей, 4 находятся под домашним арестом. Еще один фигурант — по информации источника «Комсомолки», молодая девушка — все еще ожидает избрания меры пресечения.

На всех задержанных завели уголовные по статье 210 части 2 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем». Создатели ОПГ все еще находятся в розыске.

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