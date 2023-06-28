Кадыров опубликовал фото со встречи с Путиным. Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 июня сообщил, что встречался с президентом Владимиром Путиным накануне Курбан-байрама. Политики говорили о социально-экономической обстановке в регионе.

Кадыров опубликовал селфи с главой государства и рассказал, что они обсуждали.

— Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия! Отдельно Верховный Главнокомандующий попросил поздравить бойцов, несущих службу на СВО. Пожелал отважных ребятам успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач, — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

В среду президент приехал в Дагестан на совещание по вопросам туризма и встречу с главой республики Сергеем Меликовым. Сообщается также, что Кадыров планирует приехать в Дербент во время визита Путина.

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