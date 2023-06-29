За кражу 100 млн задержаны зампред Карачаево-Черкесии и еще шесть человек

Фото: правительство КЧР, минздрав КЧР, Архив «КП» Фото: Залина ТАТАРОВА

В Карачаево-Черкесии за кражу 100 млн рублей из бюджета задержали семь человек, среди которых оказалась заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. Преступная группировка воровала деньги, которые выделили по государственной программе развития здравоохранения, сообщили в пресс-службе МВД России.

Организовала преступления Ирина Гербекова. Фигуранты воровали деньги, которые предназначались для покупки лекарственных средств, медицинского оборудования и на зарплату врачам. Злоумышленников не останавливало и то, что средства выделялись из федеральной казны, за тратой которых тщательно следили.

Фото: стоп-кадр

— В рамках возбужденного по части 3 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества) уголовного дела установлено, что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие свою деятельность в других субъектах СКФО, – пишет ведомство.

По предварительным данным МВД, государству в результате действий фигурантов нанесен ущерб в размере более 100 млн рублей. Эта сумма может увеличиться после расследования, если вскроются новые кражи злоумышленников.

Фото: стоп-кадр

Правоохранительные органы пока задержали семерых подозреваемых (в ходе расследования их может стать больше), их дома обыскали и нашли крупные суммы, которые они, вероятно, украли из казны. Сотрудники продолжают разбираться в произошедшем, устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательства вины фигурантов.