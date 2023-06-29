Члена Банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии за убийство военных

Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области прозвучал приговор в отношении члена банды Басаева и Хаттаба, уроженца Чечни, который в 1999 году вместе с другими террористами напал на российских военнослужащих. Южный окружной суд рассмотрел дело очередного фигуранта, которого по итогу признали виновным в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— Судом установлено, что подсудимый в середине 1999 года вступил в банду «Шелковской джамаат». Указанная банда в числе прочих формирований под общим руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики совершила вооруженное нападение, – пишет ведомство.

Возле станицы террористы напали на военнослужащих РФ, в ходе стычки 15 солдат погибли и еще 28 получили ранения разной тяжести. Злоумышленники вели массированный прицельный огонь на поражение, а после скрылись. Их начали искать, и постепенно члены банды шли под суд.

На очередного фигуранта завели уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего). Суд признал вину подсудимого и приговорил его к лишению свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима. На длительный срок ранее посадили еще 25 участников банды.