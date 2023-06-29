Бизнесмен в одеянии пастора: священнослужителя ставропольской церкви осудили за мошенничество на 16 млн

Фото: Опарин Даниил, Оберемченко Николай, пресс-служба судов Ставропольского края Фото: Залина ТАТАРОВА

В Ставрополе бывший помощник пастора поплатился за многомиллионные аферы с пожертвованиями. С 2017 по 2021 год злоумышленник брал у прихожан деньги в долг, но возвращать даже не собирался. Священнослужителю верили и, даже не прося расписку, отдавали свои сбережения.

Схема обмана кажется вполне простой, но без сильного доверия провернуть ее было невозможно. Некоторые прихожане так верили, помощнику пастора, что отдавали шестизначные суммы: на развитие бизнеса в сфере общепита, изготовление лекарств и так далее. Одним словом – священник хотел стать бизнесменом.

Однако счастливого конца не случилось, так как помощник пастора в какой-то момент «растворился в воздухе», а недовольные вкладчики пошли в полицию.

— В городскую полицию поступило 11 заявлений от потерпевших, общая сумма причиненного ущерба которым составила свыше 58 миллионов рублей, – уточняли в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю в 2021 году, когда на злоумышленника только заводили уголовное дело.

На священнослужителя завели уголовное дело за мошенничество. Тогда общей суммой обмана называли 58 259 700 рублей. Пастор исчез после заведения уголовного дела, а ущерб прихожанам стали оценивать в 500 млн рублей. Правда, со временем сумма начала падать.

Во время расследования оказалось, что от рук священника пострадали 22 человека, на фигуранта завели уголовное дело по двум частям мошенничества, но после все 22 эпизода стали классифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Материалы злоумышленника передали в суд.

— Гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Промышленного суда города Ставрополя. Приговор пока не вступил в законную силу.

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