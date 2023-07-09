Дожди и грозы ожидаются в начале новой рабочей недели на Ставрополье

Рабочая неделя начнется с дождей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае в начале новой рабочей недели сохранится непогода. По данным регионального гидрометцентра, в понедельник 10 июля на территории края возможны дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, который при порывах может достигать 25 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла, а к ночи температура спадет до 14 – 19 выше нуля.

В Ставрополе днем ожидается до 25 градусов тепла, ночью до +17. Также возможен кратковременный дождь с грозой при западном ветре в 11 – 13 метров в секунду.

Фото: stavpogoda.ru

Во вторник 11 июля немного распогодится. Воздух прогреется до максимальной отметки в 28 градусов тепла. В некоторых районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный. При порывах может достигать 14 метров в секунду.

В краевой столице в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха составит 23 – 25 градусов выше нуля. Ветер будет дуть со скоростью 12 – 14 метров в секунду.