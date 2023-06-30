Била чем попало: два года «злая мачеха» истязала маленькую падчерицу в Дагестане

Экспертиза нашла у девочки черепно-мозговую травму. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

В Махачкале 40-летняя женщина годами избивала маленькую дочь своего супруга. С 7 до 9 лет домашняя жизнь девочки была сущим кошмаром.

Выйдя замуж за нового возлюбленного, жительница Махачкалы сразу прониклась ненавистью к маленькой падчерице. За раненые чувства мачехи расплачиваться пришлось ребенку.

Как выяснили следователи, два года женщина била малышку руками и подручными предметам. Особенно часто девочке прилетало по голове. Экспертиза обнаружила у 9-летней падчерицы закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины головы.

Только сейчас о творящемся за закрытыми дверями кошмаре стало известно правоохранительным органам. На «злую мачеху» завели уголовное дело по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Причинение легкого вреда здоровью». Изолировали ли ее при этом от ребенка — не сообщается, но если вину женщины докажут, ей грозит до семи лет за решеткой.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по данному уголовному делу, направленные на закрепление доказательств для установления вины подозреваемой, — заявили в следкоме Дагестана.

За расследованием наблюдают и в прокуратуре республики.

В мае этого года всплыла кошмарная «семейная тайна» уже в Ингушетии — мать и бабушка регулярно избивали 4-летнюю девочку настолько сильно, что каждый раз ей требовалась госпитализация. Последний визит к медикам девочка не выдержала и скончалась от побоев в реанимации.