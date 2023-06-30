Как мечту и хобби превратить в прибыльное дело

Финансовая поддержка дается человеку на определенную цель, и все этапы ее достижения подлежат отчетности и контролю Фото: Shutterstock

На Ставрополье растет популярность соцконтракта как доступного средства для запуска собственного дела. Многим жителям края это позволяет самостоятельно обеспечить себя доходом в долгосрочной перспективе.

«Финансовая грамотность в числе прочего подразумевает поиск человеком вариантов для своего развития, для роста благосостояния и улучшения качества жизни. Мы наблюдаем, как регулярное и широкое информирование начинает давать свои плоды – ставропольцы интересуются существующими формами поддержки, ищут точки приложения своих усилий, не опускают руки в безвыходных ситуациях. И хорошо, что государство действительно дает возможность для реализации бизнес-инициатив», - отмечает координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.

Важно захотеть

Суть такой формы как соцконтракт в следующем. Финансовая поддержка дается человеку на определенную цель, и все этапы ее достижения подлежат отчетности и контролю. То есть важно не только получить помощь, открыть свое дело, но и дальше продолжать его развитие.

Потому, безусловно, необходимо осознанное желание участника соцконтракта изменить свою жизнь к лучшему собственными усилиями. Даже в критериях отбора претендентов на поддержку прописана готовность и стремление как самого заявителя, так и членов его семьи к преодолению трудной жизненной ситуации. Остальное – это реальная нуждаемость семьи, наличие профессиональных знаний, навыков, опыта по выбранному направлению и необходимых условий для осуществления выбранного вида деятельности.

Если гражданин решит заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью или стать самозанятым, он регистрируется в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, при необходимости проходит обучение или получает дополнительное образование, разрабатывает бизнес-план, закупает оборудование, оснащает рабочее место. По соцконтракту он получит единовременную денежную выплату на возмещение расходов не более 350 000 рублей.

В случае если семья планирует развивать личное подсобное хозяйство, то представитель семьи, с которым заключается социальный контракт, должен встать на учет в налоговом органе в качестве самозанятого как налогоплательщик налога на профессиональный доход, приобрести товары и сельскохозяйственную продукцию, предоставив документы, подтверждающие факт расходования средств. Кроме того, в обязанности владельца личного подсобного хозяйства входит реализация сельхозпродукции. По социальному контракту этот гражданин получает единовременную денежную выплату не более 200 000 рублей.

Дорожная карта

Используемая на Ставрополье технология социального контракта в настоящее время затрагивает разные аспекты социально-экономической политики: преодоления бедности, планирования и воспроизводства трудовых ресурсов, решения проблем занятости, выхода из тяжелой жизненной ситуации.

«Большое преимущество соцконтракта – его адресная составляющая. По сути, это пошаговая «дорожная карта» по выводу из малообеспеченности конкретной семьи с использованием ее собственных ресурсов – идей, навыков, умений, активных действий, поскольку в рамках социального контракта обязательства принимает на себя как государство, так и гражданин», - говорит министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

За первый квартал 2023 года заключено 1177 социальных контрактов, из которых 81% составляют активные социальные контракты: по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности – 585, по ведению личного подсобного хозяйства – 119, по поиску работы – 244. В 2023 году на оказание такой поддержки на Ставрополье предусмотрены средства в объеме 890,16 млн рублей.

Истории из жизни

Жительница Новопавловска в феврале 2023 года открыла ателье по ремонту и индивидуальному пошиву одежды, о чем мечтала давно. И вот ее мечта стала реальностью. Написав бизнес-план и заключив социальный контакт на 350 тысяч рублей, приобрела швейную и распошивальную машины, оверлок, гладильный стол, парогенератор, манекены, швейную фурнитуру, ножницы и теперь шьет одежду на все возрасты и вкусы. Подспорьем помимо господдрежки стало наличие у нее профессионального образования и опыта работы в пошиве изделий из разных видов тканей.

А жительница села Юца Предгорного округа благодаря соцконтракту наладила тепличное производство цветов. Цветы окружали ее с детства, о них она знает все или почти все, так как много лет она работала преподавателем экологии. По объективным причинам не так давно пришлось расстаться с педагогикой, и женщина думала, чем себя занять. Помог социальный контракт, превративший хобби в способ стабильного заработка.

В Арзгирском муниципальном округе за помощью в оформлении социального контракта по направлению «осуществление предпринимательской деятельности» обратился ставрополец, задумавший проект по прессованию макулатуры и пластика и их реализации. Ни для кого не секрет, что упаковочный материал из бумаги и картона в основном уничтожается методом сжигания. Такой способ наносит значительный ущерб окружающей среде. Воспользовавшись социальным контрактом, на выделенные средства заявитель приобрел необходимое оборудование для прессовки и дальнейшей реализации для повторной переработки.

При поддержке государственной социальной помощи на основании социального контракта улучшилось материальное положение в семье из села Кочубеевского. Работая менеджером по продажам, в период пандемии хозяйка дома практически лишилась заработной платы, так как объем продаж снизился. Тогда она задумалась об открытии своего дела. Ранее она прошла курс мастеров ногтевого сервиса, но на открытие своего кабинета средств не хватало. В соцсетях нашла информацию о социальном контракте, обратилась в управление труда и социальной защиты населения, где специалисты подробно разъяснили порядок его заключения, помогли составить бизнес-план. В течение месяца комиссия, рассмотрев предоставленные документы, вынесла решение о заключении социального контракта. На полученные средства женщина приобрела все необходимое оборудование для открытия маникюрного кабинета. Сегодня работа идет полным ходом, недостатка в клиентах нет, ведь и сельские жительницы хотят быть красивыми, поэтому с удовольствием посещают кабинет.