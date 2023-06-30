Фото: mozfigure.com Фото: Евгения СОКОРЕВА

Мини-копию Рамзана Кадырова создали китайские производители игрушек. Фигурки размером примерно 30 см уже продаются в интернете. Получить доставкой лидера Чечни можно будет во втором-третьем квартале 2023 года.

Где купить экшен-фигурку Кадырова

На маркетплейсе Mozfigure, где появился предзаказ экшен-фигурки под артикулом WK89027A, уточняют, что тело Кадырова будет подвижным. И это еще не все – его можно будет переодевать. В комплекте к статуэтке идет три типа рук, ботинки, пистолет и чехол к нему, сумка для патронов, тактический пояс, кепка, утепленные брюки и куртка, пальто и шляпа.

Фото: mozfigure.com

Фигурке Кадырова, судя по фотографиям, дали хорошую детализацию, выделив голубые глаза и дав ровный контур бороде и волосам. Одежду китайцы также не обошли стороной, ведь на ней четко видны нашивки. О статуэтке высказался и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Фото: mozfigure.com

— Глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров пользуется такой широкой популярностью в Китае, что даже детские игрушки в этой стране создают по его образу! – написал Ахмед Дудаев в социальных сетях.

Фото: mozfigure.com

Сколько стоит китайская статуэтка Кадырова

По предзаказу фигурка продается со скидкой за 135,99 долларов (11 835,21 рублей по сегодняшнему курсу), но без скидки цены составляет 143,26 доллара (12 467,92 рублей). После выпуска статуэтки в продажу цена может упасть, повыситься или остаться прежней.