Фото: mozfigure.com
Фото: Евгения СОКОРЕВА
Мини-копию Рамзана Кадырова создали китайские производители игрушек. Фигурки размером примерно 30 см уже продаются в интернете. Получить доставкой лидера Чечни можно будет во втором-третьем квартале 2023 года.
На маркетплейсе Mozfigure, где появился предзаказ экшен-фигурки под артикулом WK89027A, уточняют, что тело Кадырова будет подвижным. И это еще не все – его можно будет переодевать. В комплекте к статуэтке идет три типа рук, ботинки, пистолет и чехол к нему, сумка для патронов, тактический пояс, кепка, утепленные брюки и куртка, пальто и шляпа.
Фото: mozfigure.com
Фигурке Кадырова, судя по фотографиям, дали хорошую детализацию, выделив голубые глаза и дав ровный контур бороде и волосам. Одежду китайцы также не обошли стороной, ведь на ней четко видны нашивки. О статуэтке высказался и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Фото: mozfigure.com
— Глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров пользуется такой широкой популярностью в Китае, что даже детские игрушки в этой стране создают по его образу! – написал Ахмед Дудаев в социальных сетях.
Фото: mozfigure.com
По предзаказу фигурка продается со скидкой за 135,99 долларов (11 835,21 рублей по сегодняшнему курсу), но без скидки цены составляет 143,26 доллара (12 467,92 рублей). После выпуска статуэтки в продажу цена может упасть, повыситься или остаться прежней.
Фото: mozfigure.com