Музыкальная сенсация: пианист со Ставрополья победил в конкурсе имени Чайковского

Фото: https://tchaikovskycompetition.com/ru/

В Московской консерватории проходит XVII Международный конкурс имени Чайковского, и в специальности «фортепиано» победил Сергей Давыдченко, уроженец Ставропольского края. Он получил золотую медаль, обойдя по мастерству пианистов из Великобритании, США, Китая, Южной Кореи и разных регионов России.

Сергей стал лауреатом первой премии XVII Международного конкурса, показав себя лучше восьми других конкурсантов. Третий тур соревнования по специальности «фортепиано» проходил целых три дня – с 27 по 29 июня в Большом зале Московской государственной консерватории.

Пианист родился в станице Александрийской Георгиевского округа в 2004 году. Учиться парень поехал в Ростов. В прошлом году он с отличием окончил колледж при Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова. Сейчас он обучается в Ростовской консерватории.

Фото: https://tchaikovskycompetition.com/ru/

В социальных сетях выступления Сергея назвали «сенсацией конкурса Ильича», отмечая, что в первый день третьего тура его появление было незапланированным, пианист стал третьим исполнителем, выступая уже ближе к ночи. Парень отыграл Чайковского и Прокофьева, показав если не идеальное, то точно ошеломительное выступление.

— Сергей тонко улавливает и передает малейшие детали, объемно прорисовывает образы, у него «все стыкуется», Чайковский идет «сплошным полотном», без смысловых и технических разрывов. Поэтому получается монументально, точно и наполнено. Все подчиненно единой цели, весь организм слаженно работает, мозг, руки, эмоциональный фон, – написали в соцсетях «Малых сцен».

Фото: https://tchaikovskycompetition.com/ru/

Уточним, что Конкурс имени Чайковского – один из самых престижных конкурсов музыкантов в мире. Проходит он один раз в четыре года в Московской консерватории и имеет шесть направлений: «сольное пение», «деревянные духовые инструменты», «медные духовые инструменты», «виолончель», «скрипка» и «фортепиано».