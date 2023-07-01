В Дагестане после удара о скалу рухнул воздушный шар с людьми

На место выехали экстренные службы Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане рухнул аэростат с людьми во время полета над Тарки-Тау — гора тянется вдоль Махачкалы параллельно Каспийскому морю.

Красный воздушный шар ударился о скалу по неизвестной причине. Как рассказали в прокуратуре Дагестана, есть пострадавшие. На место выехали экстренные службы. Видео с моментом крушения сняли очевидцы и выложили в социальные сети. На нем видно, как шар врезается в гору и падает рядом с домами у подножия горы.

Свидетели сообщают о четырех пострадавших. И утверждают, что люди получили серьезные травмы.

- Благо не возник пожар, который мог бы нанести людям сильнейшие ожоги, - отмечают пользователи соцсетей.

По состоянию на 20:30 стало известно, что в полицию обращений не поступало. В МВД Дагестана заявили, что падения, со слов пилота, не было вообще. И шар он посадил.

- Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. На борту находились сам пилот и три его пассажира. Все живы. Информацию о возможных пострадавших и тяжести полученных травм прокомментируют медики, - рассказали в ведомстве.