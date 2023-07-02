Посоветовали голоса в голове: жителя КБР задержали за поджег коранов в мечети

Житель КБР попытался сжечь несколько коранов прямо в мечети Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Жителя Кабардино-Балкарии могут приговорить к тюремному сроку за поджог каранов. Ближе к часу ночи в МВД поступило сообщение о возгорании в мечети в селении Чегем-2 Чегемского района. Сотрудники выехали на место происшествия, туда же вызвали пожарных для устранения возгорания.

— Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали 32-летнего местного жителя, находившегося в неадекватном состоянии. Установлено, что он поджег несколько книг религиозного содержания, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

Злоумышленника задержали, полицейским он сказал, что поджег кораны не из-за религиозной неприязни, а потому, что ему «посоветовали голоса в голове». Он, явно будучи не в адекватном состоянии, послушал совет и взялся за поджог литературы. Предварительно, мужчина психически не здоровый. Его начали проверять на употребление алкоголя и наркотиков.

Фото: тг-канал «Оперативные сводки»

Если медицинское освидетельствование покажет, что поджигатель решил сжечь кораны под наркотиками, ему будет светить наказание за употребление запрещенных веществ. В ином случае правоохранительные органы назначат психологическую экспертизу, чтобы узнать о внутреннем состоянии мужчины.

Сейчас по факту поджога коранов проводятся разбирательства, в следственный комитет по республики направили материалы для заведения уголовного дела. Поджигателю грозит срок за необдуманный поступок.