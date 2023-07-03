Вертолет не помог: пропавшего на Казбеке туриста последний раз видели на высоте 4900 метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии; личная страница потерявшегося Александра

В Северной Осетии продолжаются поиски пропавшего туриста из Самарской области, последний раз его видели спортсмены из Перми на высоте 4900 метров. По всей видимости, он продолжил восхождение по горе Казбек и поиск своей команды, которая уже давно ожидает его внизу горы.

Другие участники экспедиции должны были ждать потерявшегося Александра на контрольной точке, находящейся на высоте 3500 метров, так как он отбился от остальных. Мужчина говорил, что догонит команду, но долго не приходил на место встречи, отчего товарищи обратились к спасателям.

На помощь в поисках снарядили вертолет МИ-8, но посадить его на плато на высоте 4200 не получилось из-за сильной ветрености. Спасатели планировали оставить транспорт и отправиться искать туриста пешком.

Фото: стоп-кадр

— По имеющейся информации, в последний раз пропавшего туриста видели на отметке примерно в 4900 метров спортсмены из Перми, также совершавшие восхождение на вершину, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Пешая группа спасателей продолжает подъем до возможного местонахождения альпиниста, они уже поднялись до 3100 метров, но догнать Александра им будет сложно.

На 6:00 4 июля запланирован еще один взлет вертолета, чтобы попробовать высадиться на плато и подниматься за пропавшим с 4200 метров двумя группами для большей эффективности.

Напомним, что группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС России. Ведомство не уточняет вопрос по поводу примерного количества еды и воды у потерявшегося, а также неизвестно, есть ли у него спальник, палатка и что-нибудь, чтобы пережить холодную ночь.

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