Рулит финансами федерального курорта: 22-летний сын севшего за двойное убийство экс-мэра Ставрополя стал замглавы Кисловодска

Новый заммэра Кисловодска не стесняется хвастаться красивой жизнью в соцсетях Фото: Залина ТАТАРОВА

Новым заместителем мэра Кисловодска Евгения Моисеева по вопросам финансов стал Андрей Уткин — 22-летний сын экс-главы Ставрополя, осужденного за жестокие убийства. По информации источника «КП-Ставрополь», новый вице-мэр — пока временно исполняющий обязанности — занял место Татьяны Середкиной, которая с мая находится под следствием.

Теперь отвечать за финансы федерального курорта будет новоиспеченный чиновник 2000-го года рождения. Судя по соцсетям Андрея, до назначения в администрацию Кисловодска молодой человек жил на широкую ногу.

В соцсетях 22-летний Андрей делится фото с путешествий Фото: Залина ТАТАРОВА

Уткин-младший открыто делится фотографиями бурных вечеринок, путешествий и спортивных успехов. Особенно новый вице-мэр любит фотографироваться с красивыми девушками.

Сын судимого вице-мэра любит окружать себя красотками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В своем профиле парень указал, что проживает в Сочи.

Уткин-младший делится в соцсетях фотографиями с вечеринок Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Уткин-старший тем временем отбывает наказание за два убийства с особой жестокостью. Бывший мэр Ставрополя, по данным следствия, нанял банду, чтобы расправиться с недоброжелателями. Один из исполнителей — высокопоставленный силовик — помог похитить жертв и привезти их на пивоваренный завод в Пятигорске.

Андрей Уткин-старший отбывает срок за жестокое двойное убийство Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Мужчин пытали и снимали на видео, пытаясь выбить признание в попытке убийства Уткина. После того, как похищенные сознались, они были жестоко убиты нанятыми киллерами.

Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 годам лишения свободы. Позднее, при попытке Уткина обжаловать приговор, были обнародованы ужасающие кадры пыток и убийств, в которых следствие обвиняло подсудимого. Приговор оставили в силе.

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