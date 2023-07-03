Гниют на стоянках: военкоры попросили главу Дагестана отправить лодки браконьеров на СВО

Изъятые у браконьеров лодки нужнее бойцам, считают военкоры Фото: СОЦСЕТИ

Российские военкоры обратились к главе Дагестана Сергею Меликову и другим руководителям российских регионов с просьбой передать в зону СВО лодки, которые изъяли у браконьеров. Их возмутило, что качественный транспорт, который мог бы спасать жизни, гниет на штрафстоянках.

— Просим продумать механизм передачи конфискованных браконьерских лодок армии. «Байды» и лодки браконьеров стоят и гниют по отделам-штрафстоянкам. На байдах зачастую длиной до 10 метров, и на них от 2-х до 4-х моторов. Они очень нужны и могут спасти жизни наших бойцов на фронте под Херсоном. Они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск «Днепр», — пишут авторы письма.

Кроме главы Дагестана, они также призвали отдать лодки армии глав Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев.

Передать лодки браконьеров на СВО военкоры попросили после трагедии на островах у Херсона.

— Кадры с вражеского БпЛА зафиксировали последние мгновения жизни наших бойцов. Из-за сломавшейся старой моторной лодки парни погибли от вражеского огня. Сначала враг сбросил гранату с дрона и затем подоспела вражеская ДРГ добивать наших бойцов, у которых не завелся мотор лодки. Вечная память и Царствие Небесное нашим павшим воинам - защитникам России. Мы связались с товарищами из подразделений на Херсонском направлении, действительно им нужны хорошие лодки, — рассказали волонтеры.

В понедельник, 3 июня, стало известно, что на обращение отреагировали.

— Сергей Меликов поручил руководителю Администрации Главы и Правительства РД Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с Пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений, — сообщили в администрации главы республики.