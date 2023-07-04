Высадились на высоте 4200 метров: вторые сутки спасатели ищут туриста на горе Казбек

Спасатели с самого утра вылетели на поиски пропавшего туриста. Фото: стоп-кадр

Уже вторые сутки в Северной Осетии ищут пропавшего туриста. С самого утра спасатели снарядились в экспедицию на гору Казбек. В 7:25 погода позволила вылететь на вертолете МИ-8, чтобы подняться на плато до высоты 4200 метров и продолжить поиски альпиниста. Вчера сильный ветер не позволил специалистом посадить транспорт на гору.

Сейчас две группы – пешая и та, которую подняли на гору на вертолете, – продолжают поиски. Разделившись, у специалистов есть больше шансов отыскать потерявшегося, которого еще вчера видели спортсмены из Перми на высоте 4900 метров. По всей видимости, Александр продолжает восхождение и поиски своей команды, не зная, что его товарищи потеряли его и попросили о помощи у МЧС.

— На его поиски была отправлена пешая группа спасателей Северо-Осетинского поискового-спасательного отряда МЧС России, также привлечена авиация МЧС России для осуществления аэровизуального обследования склона горы, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Спасатели, которых доставил вертолет, уже высадилась на плато и начинают восхождение до предположительного местонахождения альпиниста. Вторая группа специалистов сегодня после ночи, проведенной в горах, выдвинулась вверх со стоянки на высоте 3100 метров.

Напомним, что 40-летний Александр из Новокуйбышевска забирался на гору Казбек в составе группы из трех человек. При восхождении турист отстал от других участников, вероятно, из-за усталости. Он сказал, что догонит остальных позже на контрольной точке на высоте 3600 метров, но этого не произошло.

Так как вертолет не смог сесть на гору вчера из-за сильного ветра, спасатели решили продолжить спасательную операцию сегодня. Ведомство не уточняет вероятность того, жив ли турист или нет.

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