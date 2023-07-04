«Если ты устал, ляг и умри»: сын пропавшего на Казбеке альпиниста поразил словами про кредо отца

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Андрей, сын пропавшего на горе Казбек в Северной Осетии Александра, рассказал об отце в эфире радио «КП». По его словам, опыт восхождения у отца все-таки был, это не первая экспедиция альпиниста. Причем сейчас Александр точно поднялся на высоту больше 4900 метров, потому что именно там его видели спортсмены из Перми.

За альпинистом выдвинулись две группы спасателей. Одна из них находится выше, так как утром их привез вертолет, который посадить вчера не получилось из-за сильного ветра. Александр продолжает восхождение по горе, по всей видимости, не зная, что его товарищи попросили помощи от сотрудников МЧС, считая его пропавшим.

— Опыт восхождения у него был. Вот недавно он видео с горы Конжак, и так вышло, что написали, что у него опыта восхождения не было. Был! – сказал Андрей «КП».

Андрей поделился, что есть еще как минимум несколько видео, где отец сплавлялся по реке в Пермском крае. То есть Александр ведет активный образ жизни, он не сидит на месте. Именно поэтому он может справиться с подъемом в гору в одиночку, а на обратном пути его удивят спасатели, отправившиеся на поиски туриста.

— У него очень активная жизнь, не сидел дома, не бухал, ни футбол не смотрел. Он занимался жизнью в целом, у него очень яркие моменты были, – поделился Андрей.

По словам собеседника, ему хочется, чтобы отца искали больше отрядов. С самого детства Андрея отец учил его: «Если ты устал, ляг и умри», но сын никогда не видел Александра уставшим, и он всегда шел впереди. Андрей не верит, что отец мог устать.

— И когда я вижу запись, что «он устал» и попросил его оставить, я не думаю, что это так. Я не видел, чтобы он когда-либо уставал. Он всегда идет впереди, – отвечает на версию о том, что отец устал, Андрей.

Напомним, что пропавшего Александра ищут уже второй день. Спасатели смогли посадить вертолет МИ-8 на плато на высоте 4200 метров, чтобы продолжить поиски туриста. Сейчас в гору поднимается две группы специалистов – вторая, пешая, сейчас на высоте больше 3000 метров.

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