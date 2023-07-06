Легкие и средние травмы: следком Чечни завел дело после нападения на журналистку и адвоката

Фото: ТГ-канал Ксении Собчак.

Следственные органы Чечни завели дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. О результатах проверки и возбуждении уголовного дела Бастрыкину доложил руководитель республиканского СУ СКР Волков.

Отмечается, что дело будет расследоваться сразу по двум статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

- В настоящее время следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чеченской республике.

Тем временем пострадавшая в результате нападения журналистка Милашина прошла обследование в одной из клиник Москвы. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.

Напомним, утром 4 июля Елена Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на заседание по делу Заремы Мусаевой. На выезде из аэропорта неизвестные вооруженные люди остановили такси, в котором ехали столичные гости. Нападавшие жестоко избили журналистку и адвоката. Помимо прочего Милашину обстригли наголо и облили зеленкой, а адвоката ранили ножом в ногу, а их личные вещи и документы похитили. Люди в масках требовали, чтобы Немов и Милашину покинули республику.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Пострадавших доставили в одну из республиканских больниц, где оказали первую помощь. Позже в сопровождении омбудсмена Чечни их перевели в больницу Беслана, а уже оттуда пострадавшие вернулись в Москву.

Позже глава Чечни Кадыров сообщил, что потребовал от правоохранительных структур республики приложить все усилия, чтобы найти тех, кто напал на журналистку и адвоката.

Кстати, заседание по делу Мусаевой все же состоялось. Женщину приговорили к 5,5 годам колонии за применение насилия в отношении полицейского. Защита Заремы Мусаевой намерена подать апелляцию.

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