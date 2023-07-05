Заблудился и ушел в Грузию: потерявшийся на горе Казбек турист вышел на связь

Фото: Архив «КП»; социальные сети Андрея, сына потерявшегося Александра Фото: Залина ТАТАРОВА

Спасатели продолжают поиски Александра, потерявшегося 2 июля на горе Казбек в Северной Осетии. Работы по нахождению и спасению туриста на склоне в Северной Осетии временно прекратили утром 5 июля из-за сильного снегопада. Две группы специалистов организовали лагеря, за жизнь потерявшегося можно было серьезно опасаться – в условиях непогоды он мог погибнуть.

— Вчера там был ливень и шторм. Произойти могло все, что угодно. Думаем только о хорошем, не допускаем паники, – написано в сообщении, которым с «КП» поделился Андрей, сын потерявшегося Александра.

Но тут произошло то, чего никто не ожидал: Александр самостоятельно вышел на связь с родными – он оказался на склоне в Грузии. Турист обрадовал родственников тем, что, хоть и заблудился, но остался живой и здоровый. По словам родным, альпинист заплутал и ушел в другую страну. Теперь специалисты ищут его, чтобы вернуть в исходную точку.

— Также мужчине удалось связаться с пограничниками Грузии, которым он сказал, что находится около реки. Теперь они устанавливают его точное месторасположение, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии. Спасатели из Северной Осетии в условиях сильного снегопада начали спуск на равнину.

Напомним, что пропавшего Александра ищут уже третий день. В воздух поднимали вертолет МИ-8, чтобы подняться на гору и осмотреть склон с высоты, но из-за сильного ветра специалистам пришлось отложить экспедицию на следующий день. Вторая пешая группа поднималась по стопам потерявшегося туриста.

Сын альпиниста Андрей поделился с Радио «КП» кредо отца: «Если ты устал, ляг и умри», но парень никогда не видел отца уставшим. Не устал турист и сейчас, когда потерялся и забрел на склон Турции. Теперь его увезут спасатели, а после вернут в исходную точку, вероятно, в Осетию.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Не дошел до контрольной точки: на высоте 3500 метров на горе Казбек пропал отставший от группы турист

В Северной Осетии спасатели ищут пропавшего без вести туриста (Подробности)

Вертолет не помог: пропавшего на Казбеке туриста последний раз видели на высоте 4900 метров

Спасатели Северной Осетии поднялись до 3100 метров на Казбек в поисках туриста (Подробности)

Высадились на высоте 4200 метров: вторые сутки спасатели ищут туриста на горе Казбек

МЧС Северной Осетии продолжает искать туриста на Казбеке (Подробности)

«Если ты устал, ляг и умри»: сын пропавшего на Казбеке альпиниста поразил словами про кредо отца

Сын пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста рассказал об отце (Подробности)