Отрезаны от мира: пять районов Дагестана заблокированы из-за стихии

Трассы в Дагестане перекрыли потоки с гор Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять районов в Дагестане оказались отрезаны от внешнего мира из-за стихийных бедствий. Причиной стал разгул стихии — с гор спустились сели и оползни, сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

В Гунибском районе на дороге республиканского значения «Махачкала — Буйнакск — Леваши — В. Гуниб» километр 149 (по с. Верхний Гуниб) имеются повреждения в виде размыва полки дороги от селевых потоков. Дорога ремонтируется, и движение автотранспорта осуществляется по временной схеме. На место выехали два погрузчика.

На местной дороге «Тлогоб — Агада» на участке километр 2 произошло размывание полки дороги из-за проливных дождей. Движение на данном участке закрыто, но идут работы по восстановлению. В работах задействован бульдозер.

В Курахском районе на дороге республиканского значения «Касумкент — Курах» километр 41 возник скальный обвал верхового откоса дороги. Дорога закрыта, но проводятся работы по расчистке. Две единицы техники, погрузчик и бульдозер, задействованы в процессе.

В Рутульском районе на местной дороге «Рутул — Лучек — Джиных» километр 49 произошло размывание низового откоса дороги из-за поднятия уровня воды. Движение затруднено и осуществляется по временной схеме. Ведутся работы по расширению полки в сторону верхового откоса с помощью экскаватора.

В Шамильском районе на местной дороге, ведущей в село Мокода от автодороги «ГШВП - Верхний Тогох» километр 2, произошел вынос селевых масс на проезжую часть. Дорога закрыта, и бульдозер направлен в место инцидента.

Кроме того, еще с 16 июня закрыт участок местной дороги «Подъезд от автодороги «Грозный — Ботлих — Араканская площадка» к селу Кижани через село Зило в Ботлихском районе из-за оползня и деформации полки дороги. Движение осуществляется по объездному маршруту по дороге «Гагатли — Риквани — Зило».

Позднее в ведомстве сообщили, что восстановлено движение по дорогам «Касумкент — Курах» в Курахском районе, «Тлогоб — Агада» в Гунибском районе и подъезду к селу Мокода от автодороги «ГШВП — Верхний Тогох» в Шамильском районе. Работы по расчистке продолжаются.

Накануне мощное землетрясение произошло в Дагестане. Толчки магнитудой 5,9 балла почувствовали в соседних регионах и даже странах.

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