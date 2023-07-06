Рамзан Кадыров запретил запускать дроны над Чечней на неопределенный срок

Гражданские дроны больше нельзя запускать над республикой. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел временный запрет на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов (дронов) в воздушном пространстве над республикой. Это касается затрагивает как отечественных, так и импортных дронов с взлетной массой от 0,15 до 30 кг.

В указе было предусмотрено исключение для организаций, которые являются ведомственными структурами или работают по договору с властями, а также для компаний, выполняющих государственные оборонные заказы. Эти учреждения имеют право использовать дроны в воздушном пространстве Чечни без каких-либо ограничений.

Указ Рамзана Кадырова вступил в силу 3 июля. Пока неизвестно, сколько продлится ограничение.

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