Два пломбира в секунду: как на Молочном комбинате «Ставропольский» готовят мороженое

Мороженое Молочного комбината «Ставропольский» продают и далеко за пределами края Фото: Надежда АРСЕНЬЕВА

Жара. Лето. И, конечно, мороженое. А задумывались ли вы о том, что для того, чтобы мороженого хватило на всех, предприятие по производству охлаждающего десерта должно работать без остановки и без сбоев. На Молочном комбинате «Ставропольский» за этим круглосуточно (а именно в таком режиме работает цех мороженого) следят специалисты-техники.

Евгений Захаров, заместитель начальника цеха мороженого по техническим вопросам, работает здесь с 2002 года. И он тоже стал участником спецпроекта КП «Профессионал», посвященного людям самых разных профессий, которые стали самыми настоящими специалистами своего дела, независимо от того, в каких отраслях они работают. Евгений пришел на предприятие после окончания ставропольского технического вуза, где учился по специальности «Машины и аппараты пищевого производства». Начинал наладчиком оборудования. А теперь готовит к работе новые линии – от монтажа до запуска.

- Я иногда ощущаю себя пилотом, - признается Евгений.

И действительно, если на мгновение забыть, что здесь производится мороженое, можно представить, что мы находимся на территории какой-то космической станции.

Фото: Надежда АРСЕНЬЕВА

Производственных участков в цехе шесть. Каждый отвечает за изготовление определенного вида мороженого.

- Мы стараемся не отставать от современных технологий, - продолжает свой рассказ Евгений Захаров. - Идем в ногу со временем. У нас установлены современные линии ведущих мировых производителей, причем на каждом этапе - будь то процесс варки, созревания мороженого, фасовки уже готового продукта.

Почему это важно? Потому что процесс производства мороженого достаточно «капризен» и должен быть абсолютно стабилен и непрерывен. Потому что малейший сбой может привести к порче продукта, и этого допустить ни в коем случае нельзя. Только представьте - при максимальной загрузке цех может произвести до 20 тонн мороженого за смену!

Фото: Надежда АРСЕНЬЕВА

Некоторые линии по производству могут производить до 9 тысяч порций мороженого в час или 150 в минуту. Это наш любимый пломбир в вафельном стаканчике. Эскимо - 6,5 тысячи порций в час. Поистине космические скорости.

- Мы обязаны поддерживать оборудование всегда в технически исправном состоянии, особенно летом, в так называемый «большой» сезон. А в «межсезонье» мы каждой единице оборудования делаем очень глубокую профилактику - без внимания не остается ни одна деталь, - рассказывает специалист.

Особое внимание сотрудники цеха уделяют дезинфекции оборудования. В 2015 году здесь установили современную CIP-мойку для всех трубопроводов и емкостей, которые работают по специально прописанным алгоритмам.

Кроме нашего края, мороженое Молочного комбината «Ставропольский» можно встретить на прилавках магазинов Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области и в Москве. А на Черноморское побережье страны поставляется 25 видов мягкого мороженого. Кстати, этот вид мороженого — крупнофасованного с различными добавками – производит специальный робот из Японии.

Фото: Надежда АРСЕНЬЕВА

- Вообще приятно получать отзывы от друзей и знакомых о нашей продукции, - говорит Евгений. - Ведь, кроме мороженого, мы здесь ещё производим и десерты. Вот, к примеру, пудинги: молочный, шоколадный и со вкусом тирамису. А также питьевые и термостатные йогурты. Кстати, недавно мы выпустили новинку - йогурт с куркумой. Мы — за качественное и здоровое питание.

Евгений признается, сам он большой любитель мороженого. Больше всего ему нравится шоколадный пломбир в шоколаде и классический в вафельном стаканчике, любимый с детства.

НАША СПРАВКА

АО «Молочный комбинат «Ставропольский» - один из крупнейших производителей молочных продуктов на Юге России и крупнейший на Ставрополье. Предприятие образовано в 1928 году, и все это время оно было и остается поставщиком качественной и натуральной продукции. Сегодня до 400 тонн молока из лучших молочных хозяйств Ставропольского края ежедневно поступает на комбинат. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 500 наименований.

По данным Центра изучения молочного рынка, в 2019 году МКС вошел в топ-100 крупнейших компаний-переработчиков молока, заняв 55-е место. Комбинат выпускает широкую линейку традиционных молочных продуктов, вырабатываемых по классическим технологиям и ГОСТам, в том числе: питьевое молоко, сливки, кефир, ряженку, варенец, мацони, творог, сметану, сливочное масло, сыры и другие.

Важным направлением деятельности предприятия является производство инновационных и функциональных продуктов, многие из которых разрабатываются при сотрудничестве с ведущими учеными в области пищевой промышленности. На сегодняшний день МКС выпускает широкую линейку биойогуртов, бифидокефир, биосметану, кислосливочное масло, разнообразные десерты (кисели и желе) на основе пектина, молоко с пребиотиком лактулозой. Комбинат наладил выпуск таких уникальных для российского рынка продуктов, как низколактозное молоко, сливки, мороженое, сгущенное молоко и кисломолочное биомороженое.