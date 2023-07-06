Приковала дочь к трубе: мать-тиран пойдет под суд в Карачаево-Черкесии

За непослушание девочку посадили на цепь на сутки. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Еще одну мать на Северном Кавказе накажут по закону за чудовищные методы воспитания. В суд отправили дело 50-летней женщины из Карачаево-Черкесии за жестокое обращение с дочерью.

В Карачаево-Черкесии скоро состоится судебное разбирательство по делу местной жительницы, которая обвиняется в жестоком обращении с собственной дочерью. События развернулись 7 января 2023 года, когда подозреваемая и ее 15-летняя дочь ссорились из-за того, что девочка не ночевала дома.

Женщина впала в неконтролируемую ярость и решила наказать дочь. Она приковала ее металлической цепью за ногу к трубе отопительной системы. В таком положении девочка просидела сутки.

Но на следующий день школьнице удалось тайком добраться до телефона и отправить подруге сообщение с просьбой о помощи. Подруга быстро сообщила в полицию.

Пострадавшая была спасена и избавлена от оков, а матери теперь грозит серьезный срок. На нее завели уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней — пять лет за решеткой.

— Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением, — рассказали в следкоме КЧР.

Похожий конфликт между матерью и дочерью на Ставрополье закончился куда более трагично. Весной этого года 17-летняя девушка во время ссоры зарезала собственную мать кухонным ножом.

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