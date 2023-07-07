Журналисты «Комсомолки» отправились в Дагестан, чтобы разгадать феномен Расула Гамзатова

Дагестан - родина многих талантливых и самобытных поэтов

8 сентября исполнится 100 со дня рождения выдающегося аварского, дагестанского, советского и российского поэта Расула Гамзатова. О значимости его творчества и масштабности его личности говорит тот факт, что мероприятия по случаю юбилея проходят в течение всего 2023 года и не только на малой родине поэта, но и по всей стране.

Дагестан, этот уникальный регион с великолепной природой, богатой историей и культурой, справедливо называют родиной многих талантливых и самобытных поэтов. Но прославил Страну гор на весь мир, став самым переводимым автором стихов в России, именно Расул Гамзатов. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, «Комсомолка» при поддержке Агентства информации и печати Республики Дагестан снарядила экспедицию на малую родину поэта. Журналисты решили проехать «Дорогами Расула Гамзатова», поближе познакомиться с природой и народом, которые вдохновляли поэта на прекрасные строки, и попытаться понять, в чем же заключается его феномен.

Начался маршрут в Махачкале, в единственном в России Театре поэзии. Здесь участникам экспедиции «КП» рассказали об истории его создания и о том, какое место в ней занимает Расул Гамзатов.

Следующая точка маршрута - Литературный музей Союза писателей Республики Дагестан. Оттуда журналисты «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» отправились в Аварский музыкальный драматический театр, который носит имя отца Расула Гамзатова - выдающегося литературного и общественного деятеля Дагестана, поэта и драматурга Гамзата Цадаса. Оказывается, именно здесь сделал свои первые творческие шаги на театральной сцене юный Расул. И мы узнали, какую именно работу в этом театре он выполнял, и как артисты готовятся к юбилею.

Затем мы отправились в музей «Россия - моя история», где к 100-летию поэта создали уникальную мультимедийную выставку.

Первый день участников экспедиции «КП» завершился в отеле «Турист» в историческом центре Махачкалы, откуда съемочной группе было удобно добираться до других локаций (Республика Дагестан, Махачкала, пр-т Имама Шамиля, 35, тел. +7 (988) 200-11-33. Координаты для навигатора: широта: 42.9651, долгота: 47.4983).

На следующий день, рано утром, команда «Комсомолки» отправилась в родное село Расула Гамзатова - Цада, через Чиркейское водохранилище, самый длинный в России Гимринский тоннель и живописнейшее Хунзахское плато с его главным украшением - великолепным каньоном Цолотль.

Сейчас дом в Цада, где родился и вырос Расул Гамзатов, - литературно-мемориальный музей Гамзата Цадаса. Директор музея рассказала, как воспитывали детей в семье Цадаса, каким был маленький Расул, когда он написал свое первое стихотворение и как относился к людям, когда стал известным поэтом.

После долгого дня, насыщенного яркими и приятными впечатлениями от услышанного и увиденного, съемочная группа отправилась в уютный отель «Цада», стены которого украшены портретами знаменитого земляка (Республика Дагестан, Хунзахский район, селенье Цада, ул. Басира Магомедова, 1,тел. +7-966-748-71-71, GPS-координаты: широта: 42.566407, долгота: 47.504745).

На следующее утро «комсомольцы» выехали из гостеприимного Цада в прекрасный, воспетый поэтами Гуниб, где установлен первый памятник гамзатовским «Журавлям». Директор местного культурно-досугового центра поделилась с журналистами «КП» воспоминаниями о дне открытия памятника и о Расуле Гамзатове, с которым ее связывала долгая творческая дружба, о его заботах, надеждах и устремлениях.

Из Гуниба команда вернулась в Махачкалу, а оттуда - в Ставрополь.

Подробнее об экспедиции «КП» в Дагестан — в спецпроекте «Дорогами Расула Гамзатова».

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