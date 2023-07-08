Поставила на колени: в Дагестане мать устроила самосуд над соседским мальчиком в отместку за сына

Жестокое «воспитание» сняла на видео камера в подъезде Фото: СОЦСЕТИ

В Кизляре мать устроила самосуд над чужим ребенком, обижавшим ее сына. Камера в подъезде сняла, как женщина жестко ставит мальчика на колени на лестничной площадке, ругает его, дает ему пощечины и пытается выбить сотовый из рук.

- Садись на колени, извиняйся! Придурок, - кричит она и бьет школьника по лицу.

История могла бы закончиться проверкой следственного комитета и прокуратуры, но заявление в полицию родители избитого мальчика писать не стали. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в администрации Кизляра, стороны примирились.

Фото: администрация Кизляра

Замглавы мэрии Ирина Дробот по поручению главы Кизляра собрала комиссию по урегулированию конфликта, чтобы вмешательства правоохранителей не понадобилось.

С семьями мальчиков встретились инспектор по делам несовершеннолетних, полицейский и сотрудник управления образования. После разговора инцидент удалось решить миром. И теперь уже суровому «воспитателю» пришлось просить прощения у соседского мальчика.

Фото: администрация Кизляра

Школьники пожали друг другу руки и планируют вместе сходить в городской парк.

- Конфликт исчерпан,- подчеркнула Дробот.