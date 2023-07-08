Снимает клипы под монологи Шамиля Басаева: знаменитого бойца Поп-ММА проверяет СКР

Фото: социальные сети Ильяса Якубова

В запрещенной в России социальной сети Instagram* известный боец Поп-ММА из Чечни Ильяс Якубов выложил ролики с тренировки и соревнований, наложив монологи боевика Шамиля Басаева — самого кровавого террориста в истории России.

В июне 1995 года вместе со 160 боевиками Басаев захватил больницу в Буденновске — погибли 129 человек. 23 октября 2002 года Шамиль Басаев организовал захват заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве. Пленниками ворвавшихся на спектакль «Норд-Ост» 40 шахидок и террористов стали почти тысяча человек — погибли от 130 до 174 человек (по разным данным), ранены больше 700. Самый трагический в истории государства захват школы №1 в Беслане — погибли 334 человека, 186 из которых — дети, тоже на совести Басаева.

Фото: социальные сети Ильяса Якубова

И вот его речи, которые носят очевидный сепаратистский смысл, Якубов использует фоном в своих клипах. И хотя Ильяс осторожно удалил посты, многие из 254 тысяч подписчиков видео все-таки увидели и спросили — что это такое и не боится ли спортсмен понести за это ответственность?

- Вы можете стучать, плакать <...>. Вы стукачи и крысы, - ответил на нападки Якубов.

Следственный комитет России проверяет опубликованное и записанное на предмет публичных призывов к экстремистской деятельности.

*Instagram — запрещенная в России как экстремистская соцсеть.

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