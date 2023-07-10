«Халатность убила моего ребенка»: остановку сердца малыша не заметили акушеры в Дагестане

Молодая семья потеряла еще не родившегося сына, а роддом меняет показания на ходу Фото: Залина ТАТАРОВА

В роддоме Махачкалы умер ребенок, не успев появиться на свет. Медики считают, что это несчастный случай. Родители уверены — всему виной халатность врачей.

Корреспондент «КП-Ставрополь» узнал подробности.

Для 31-летней Айны и ее супруга первенец был долгожданным. Пара долго не могла завести ребенка, и когда, наконец, тест на беременность показал желанное «да», радости будущих мамы и папы не было предела. Супруги трепетно относились к здоровью растущего плода.

— Всю беременность я обследовалась в хороших клиниках с самым современным оборудованием. УЗИ делали даже чаще, чем нужно, десятки раз. Никаких патологий не выявили до родов, беременность протекала идеально, — делится Айна в беседе с «Комсомолкой».

Все шло настолько хорошо, что врачи говорили молодой матери — на сохранение ложиться необязательно. Но на всякий случай она решила дождаться рождения малыша в палате, под присмотром врачей.

Тем временем у сотрудников роддома другая версия. Врач родильного отделения разъяснил, что девушке рекомендовали госпитализацию за неделю до родов, но она от нее отказалась.

Ночь, которая должна была стать самой счастливой в жизни молодых родителей, превратилась в кошмар.

Девушка поступила в больницу около 3 часов ночи 3 июля, у нее уже отошли воды и начались схватки. Айна отметила странное отношение.

— Ни одна из рожениц не была подключена к аппарату. Одна уже сутки находилась в родблоке, я уже перехаживала срок [роды у Айны начались на 41-й неделе беременности, более 9 месяцев — прим.], и все равно мы были практически без присмотра, сами ходили туда-сюда, чтобы облегчить боль. Девушка, которая уже была в активных родах, кричала от боли, рвала на себе волосы, умоляла обезболить ее. При мне акушерка ей заявила: «Что ты кричишь? Ты же договорилась со своим врачом, жди, пока она придет». Я смотрела на нее в ужасе, думала — неужели я скоро буду в таком же состоянии? — вспоминает Айна.

Перед родами, как правило, сердцебиение плода проверяют с помощью кардиотокографии (КТГ). Этот метод позволяет оперативно выявить осложнения и принять нужные меры, чтобы помочь матери и ребенку. После начала схваток специалисты рекомендуют проводить обследование раз в три часа, а при наличии осложнений — чаще. Сама процедура длится 20-40 минут.

По словам Айны, за 4,5 часа ее нахождения в родблоке сердцебиение ребенка проверили два раза, несмотря на выявленное на первичном осмотре многоводие у матери (одно из показаний к КТГ).

— От последнего прослушивания до того момента, как они поняли, что сердце у ребенка не бьется, прошло два часа. Акушерка не подходила и не проверяла все это время, я подошла к ней сама и спросила: «А во время схваток ребенок не должен шевелиться?» Она ответила, что у меня еще схватки не начались, хотя я была уже в родах. Все-таки послушала, и тут поменялась в лице — сердце не бьется. Позвала врача, он тоже не услышал, и только в этот момент меня решили экстренно кесарить, — продолжает собеседница.

Айна и другие роженицы не могли добиться внимания акушеров Фото: Личный архив

Во время операции роженицу обезболили общим наркозом вместо местного. К тому моменту сердце малыша не билось уже больше часа. Мужу девушки сообщили, что его сын родился мертвым, а причиной смерти якобы стал «истинный узел пуповины» — редкая акушерская патология.

— Истинные узлы пуповины (ИУП) чаще всего образовываются на ранних сроках беременности, когда плод очень активен, однако теоретически можно предположить образование их и в более поздние сроки. Согласно мировым данным, частота этой аномалии составляет 0,04-2,1%, — рассказывает московский акушер-гинеколог Светлана Ежова.

После операции убитая горем Айна просто вышла из больницы. Врачи даже не попытались остановить ослабевшую после хирургического вмешательства пациентку. Позднее родителям выдали справку о смерти ребенка, где указали срок беременности на две недели меньше фактического и перепутали пол малыша.

— Очевидно, что они просто упустили время пропадания сердцебиения. Если бы они понимали, что уже сердце слабеет, если бы экстренно начали меня оперировать — могли бы его спасти. Даже если бы он все равно не выжил, мы бы хоть знали, что врачи сделали все возможное. Но такое отношение — это ужасно, и эта халатность убила моего ребенка, — уверена Айна.

В правоохранительные органы семья еще не обращалась — муж и жена до сих пор не могут оправиться от горя. Как призналась девушка в беседе с нами, она понимает, что ничего не вернуть, и просто хочет предостеречь других будущих матерей.

Руководство роддома, тем временем, отмалчиваться не стало. Медучреждение обвинило родителей и пользователей соцсетей, распространивших информацию, в попытке «хайпануть».

— В современном мире, где информация легко доступна и распространяется со скоростью света, мы наблюдаем все большую тенденцию людей «словить хайп на горе чужих людей», этим и занимаются сейчас все дагестанские новостные паблики. Мы судим о других, не имея полной картины происходящего. Вместо того, чтобы разобраться в подробностях и получить полную картину ситуации, мы часто принимаем поспешные выводы и осуждаем других на основе поверхностных сведений. Давать комментарии ходу расследования мы не имеем права. Все документы и история данной роженицы изъяты для оценки правильности действий со стороны медперсонала. По итогам все виновные лица будут наказаны, — заявили на странице роддома в соцсетях.

История тем временем уже привлекла внимание властей республики. Минздрав Дагестана пообещал провести проверку и рассказал версию врачей.

— Женщина приехала в стационар в 4 часа утра, когда у неё отошли воды. При осмотре и на проведенном КТГ сердцебиение плода было в пределах нормы, в связи с чем была избрана тактика проведения естественных родов. При очередным контроле сердцебиения плода были зафиксированы признаки гипоксии плода, с целью возможного спасения ребенка экстренно проведено кесарево сечение под эпидуральной анестезией с седацией пациентки. Общего наркоза, как пациентка расценила, не было, медикаментозный сон применяется в подобных экстренных случаях, — рассказали в ведомстве.

При этом к тому моменту, как подключился минздрав, версия о причине смерти малыша изменилась — теперь медики утверждают, что ребенок умер от тромбоза сосудов пуповины, что считается непредотвратимой патологией. В выписке из роддома, которую предоставила корреспондентам Айна, причиной смерти значится все еще «истинный узел».

В выписке медики указали одну причину смерти ребенка, но познее изменили версию Фото: Личный архив

Расследованием обстоятельств занимаются комиссия минздрава Дагестана и независимые эксперты.