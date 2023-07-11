Стихия обрушилась на Абхазию. Фото: пресс-служба МЧС по РА

В Абхазии вторые сутки ведутся поиски туристки из Москвы, которую унесло течением реки во время сильного ливня.

По данным республиканского МЧС, женщина отдыхала в селе Агараки Гудаутского района республики. Во время ливня она вместе с мужем находилась на берегу реки Бзыбь. В какой-то момент вода в реке резко стала прибывать и туристку унесло течением.

На поиски женщины выдвинулись спасатели. Ее разыскивают по берегам ниже по течение. Поиск ведется уже вторые сутки, но пока безрезультатно.

Фото: пресс-служба МЧС по РА

Тем временем в селе Агараки, а также в ущелье реки Бзыбь и в Рицинском реликтовом национальном парке сошли селевые потоки и перекрыли транспортное сообщение.

- Расчистка дорог ведется с 9 июля, - рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии.

В МЧС Абхазии рассказали, что только за сутки в республике были спасены порядка 30 человек, оказавшихся в зоне подтопления. Так, в Гульпипшком районе у Ольгинских водопадов группа туристов оказалась отрезанной от суши мощными потоками воды. С помощью веревочной переправы и спецтранспорта спасатели вызволили из водной ловушки вызволили 10 туристов и трех местных жителей. Спасенных доставили в Сухум.

Фото: пресс-служба МЧС по РА

Еще 19 человек были эвакуированы из летнего лагеря в селе Мюссера.

Также в районе села Алахадзы Гагрского район едва не погибли мать и ребенок, отдыхавшие в одном из отелей. Их потоками воды стало уносить в море. На выручку им бросились очевидцы, трагедии удалось избежать.

Фото: пресс-служба МЧС по РА

Напомним, 8 и 9 июля на Абхазию обрушилась настоящая стихия. В регионе закрыты все пляжи, в некоторых районах нет связи, воды и света. Сильнее всего пострадал Гагрский район.

Фото: пресс-служба МЧС по РА

Сейчас спасатели устраняют последствия ливней – откачивают воду из подтопленных помещений, проводят очистку ливневых стоков и подвозят населению чистую питьевую воду.

Фото: пресс-служба МЧС по РА

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