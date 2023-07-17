Ставропольцы покупают квартиры с использованием эскроу-счетов

Счет эскроу - это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошлый год в Ставропольском крае будущие владельцы квартир в строящемся жилье разместили на счетах эскроу 23,8 млрд рублей, что на 20,5% больше, чем годом ранее, констатирует Банк России. На начало 2023 года в регионе было открыто 6,2 тысячи счетов эскроу.

При этом c начала внедрения системы проектного финансирования (с 1 июля 2019 года) более 15,2 тысяч счетов эскроу по завершенным проектам в регионе уже раскрыто и 40,4 млрд рублей перечислены застройщикам или направлены на погашение ими кредитов, полученных под строительство объектов.

Безопасность важнее всего

Счет эскроу — это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств. Покупатель квартиры кладет деньги на эскроу-счет, а продавец (в данном случае застройщик) может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Услуги по открытию таких счетов оказывают банки, которые называют эскроу-агентами – они выполняют роль независимых посредников и следят за выполнением условий договора.

В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы. Новый вариант расчетов сделал невозможными ситуации, когда дольщик, оплатив полную стоимость квартиры, в случае замораживания строительства остается и без денег, и без квартиры.

«С внедрением счетов эскроу покупка недвижимости в новостройках стала безопаснее для граждан. Будущему владельцу квартиры открывается в банке счет эскроу. И лишь когда дом сдается, банк перечисляет застройщику деньги, – поясняет управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов. – Даже если девелопер обанкротится, дольщики смогут вернуть внесенные на счета эскроу средства в сумме до 10 млн рублей».

Гарантия финансовой безопасности покупателей – самая главная цель такой модели расчета между покупателем и продавцом недвижимости. Теперь, приобретая квартиру в новостройке, дольщики могут спокойно ждать сдачи дома в эксплуатацию, не беспокоясь о том, на что тратятся их деньги. В любом случае покупатель получит либо свою недвижимость, либо вложенные в покупку средства.

Ипотека и эскроу

Большинство квартир в новостройках покупается населением в кредит. И ипотека может быть без проблем «вшита» в механизм оплаты жилья через эскроу счет. Покупатель может взять ипотечный кредит в банке с выгодными для себя условиями, а эскроу-счет открыть в банке, который застройщик выбрал в качестве эскроу-агента.

Открыть эскроу-счет при покупке квартиры в ипотеку сейчас очень легко. Из документов для этого понадобятся только паспорт и оригинал договора долевого участия, заключенного с застройщиком и зарегистрированного в Росреестре. В некоторых банках подписать договор счета эскроу и открыть счет эскроу можно без посещения офиса – в мобильном приложении за несколько секунд.

Банк, выдавший ипотечный кредит, самостоятельно переводит средства (первоначальный взнос и сумму кредита) на эскроу-счет. После этого ни застройщик, ни покупатель не имеют доступа к средствам до сдачи дома в эксплуатацию.

Гарантия финансовой безопасности покупателей — самая главная цель этой модели расчета между покупателем и продавцом недвижимости. Теперь, приобретая квартиру в новостройке, дольщики могут спокойно ждать сдачи дома в эксплуатацию, не беспокоясь о том, на что тратятся их деньги. В любом случае покупатель получит либо свою недвижимость, либо вложенные в покупку средства.