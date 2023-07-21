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Общество21 июля 2023 7:00

Больше половины ставропольцев начали работать до 18 лет

Со стороны взрослых важно напоминать молодым людям о правилах безопасности, критическом мышлении и рациональности в любом выборе
Елена ДАГОВА
Елена ДАГОВА
Подавляющее большинство ставропольцев уверены, что работа до 18 лет стала для них положительным опытом

Подавляющее большинство ставропольцев уверены, что работа до 18 лет стала для них положительным опытом

Фото: Shutterstock

Больше половины ставропольцев начали работать до 18 лет. Это в ходе опроса жителей края выяснила служба исследований крупнейшей отечественной онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Ключевым был вопрос о том, в каком возрасте респонденты начали работать. Больше половины (59%) жителей Ставропольского края рассказали, что первая работа или подработка появилась у них в 17 лет и раньше, еще 39% начали работать в 18-25 лет. Остальные 2% либо начали работать после 26 лет, либо до сих пор не имеют такого опыта.

Среди тех жителей Ставропольского края, кто начал работать до 18 лет, больше половины (54%) объясняют это стремлением к финансовой независимости. Треть (30%) таким образом хотели накопить деньги на определенную цель. 23% жителей края начали работать в подростковом возрасте, так как хотели помочь родителям, еще столько же (23%) - потому что нужно было себя содержать. 21% хотели с пользой провести свободное время.

При этом подавляющее большинство (95%) ставропольцев уверены, что работа до 18 лет стала для них положительным опытом.

«Большое внимание, которое сейчас уделяется вопросам развития финграмотности и вообще финансовому просвещению, имеет не только практический эффект в виде знаний и навыков у экономически активных людей, - подчеркивают в Региональном центре финграмотности Ставропольского края. – Это позволяет многим задуматься и осознать степень своей финансовой независимости, наличие целей, для достижения которых важен материальный достаток. Активные молодые ставропольцы хорошо знают, откуда берутся деньги. И вовсе не всегда из родительского кошелька. Налицо тенденция, что молодые люди стараются в меру своих сил работать параллельно с учебой, чтобы обеспечить себе финансовую свободу и независимость. Сейчас для этого много возможностей, со стороны взрослых важно – напоминать молодым людям о правилах безопасности, критическом мышлении и рациональности в любом выборе».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ