Подавляющее большинство ставропольцев уверены, что работа до 18 лет стала для них положительным опытом Фото: Shutterstock

Больше половины ставропольцев начали работать до 18 лет. Это в ходе опроса жителей края выяснила служба исследований крупнейшей отечественной онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Ключевым был вопрос о том, в каком возрасте респонденты начали работать. Больше половины (59%) жителей Ставропольского края рассказали, что первая работа или подработка появилась у них в 17 лет и раньше, еще 39% начали работать в 18-25 лет. Остальные 2% либо начали работать после 26 лет, либо до сих пор не имеют такого опыта.

Среди тех жителей Ставропольского края, кто начал работать до 18 лет, больше половины (54%) объясняют это стремлением к финансовой независимости. Треть (30%) таким образом хотели накопить деньги на определенную цель. 23% жителей края начали работать в подростковом возрасте, так как хотели помочь родителям, еще столько же (23%) - потому что нужно было себя содержать. 21% хотели с пользой провести свободное время.

При этом подавляющее большинство (95%) ставропольцев уверены, что работа до 18 лет стала для них положительным опытом.

«Большое внимание, которое сейчас уделяется вопросам развития финграмотности и вообще финансовому просвещению, имеет не только практический эффект в виде знаний и навыков у экономически активных людей, - подчеркивают в Региональном центре финграмотности Ставропольского края. – Это позволяет многим задуматься и осознать степень своей финансовой независимости, наличие целей, для достижения которых важен материальный достаток. Активные молодые ставропольцы хорошо знают, откуда берутся деньги. И вовсе не всегда из родительского кошелька. Налицо тенденция, что молодые люди стараются в меру своих сил работать параллельно с учебой, чтобы обеспечить себе финансовую свободу и независимость. Сейчас для этого много возможностей, со стороны взрослых важно – напоминать молодым людям о правилах безопасности, критическом мышлении и рациональности в любом выборе».