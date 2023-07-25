Самозанятые ставропольцы могут регистрировать товарные знаки и эффективнее себя продвигать

Самозанятые смогут в правовом поле защитить свой бренд от незаконного использования Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 29 июня 2023 года у самозанятых граждан появилась возможность зарегистрировать свою торговую марку. До этого такое право сохранялось лишь за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Вступление в силу поправок в четвертую часть Гражданского кодекса РФ позволяет регистрировать товарные знаки и знаки обслуживания всем физическим лицам. Но пользоваться правом фактически смогут только лица, которые ведут предпринимательскую деятельность и платят налоги.

Это значит, что самозанятым можно не только выделиться среди конкурентов, но и в правовом поле защитить бренд от незаконного использования. Стоит сказать, что актуальность этого вопроса ранее обусловила популярность налогового режима: индивидуализировать свою деятельность через товарный знак не могли репетиторы, SMM-специалисты и многие другие.

Координатор краевой программы повышения уровня финграмотности населения Надежда Герасименко приводит пример: «Это было очень востребовано среди тех, кому комфортно работать в статусе самозанятого и хотелось бы показать клиентам свою уникальность, активнее продвигать товары или услуги, развивать личный бренд. Раньше некоторые, не отказываясь от налога на профессиональный доход, даже были вынуждены оформлять себя как ИП, чтобы зарегистрировать товарный знак. Теперь же самозанятый домашний кондитер сможет зарегистрировать свой логотип, мастер по наращиванию волос — название студии и т.д. Эффект ожидается комплексный. Товарный знак будет формировать дополнительную стоимость услуг и товаров, бюджет будет получать больше налогов, а конечный потребитель будет надежнее защищен от контрафакта».

Благодаря оформленному товарному знаку самозанятый может защитить свой логотип и слоган, которые служат отличительной особенностью. Кроме того, знак позволит уникализировать этикетку товара для реализации его на маркетплейсах, рынках, ярмарках, выставках.

«Несмотря на введённые в отношении России санкции наши предприниматели смогли не просто выстоять, но и развиваться. Об этом говорит постоянный рост количества предпринимателей, особенно самозанятых, - подтверждает министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин. - В Ставропольском крае сегодня работает более 227 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 129,5 тысячи самозанятых граждан. С начала года рост их численности составил 11%»