Нарушила закон: жену севшего в тюрьму вице-мэра Ставрополя уволили с поста главврача

Жену вице-мэра Ставрополя, осужденного за два заказных убийства, уволили с должности главврача. Фото: Дума СК; сайт больницы имени Г.К. Филиппского Фото: Данил ЮРКОВ

Галину Уткину, главного врача детской больницы имени Филиппского и жену бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина, который сейчас сидит в колонии за организацию убийства двух человек, уволили с должности из-за нарушений закона. Прокуратура внесла представление в адрес региональной администрации с требованием прекратить рабочие отношения с медиком.

— В связи с выявленными нарушениями закона по поручению прокурора края Юрия Немкина внесено представление с требованием о прекращении трудовых отношений с руководителем учреждения здравоохранения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокурорский акт рассмотрели и приняли решение о расторжении трудового договора с 13 июля 2023 года. По данным прокуратуры, Уткина не соответствует квалификационным требованиям профессиональных медицинских стандартов для занятия руководящей должности, на которой она сидела в нарушение закона. По этой причине ее и уволили.

КТО ТАКАЯ ГАЛИНА УТКИНА

Жена Андрея Уткина – профессор и доктор медицинских наук. Она родилась в 1965 году и закончила учебу на стоматолога, потом стала сотрудником кафедры общественного здоровья и здравоохранения, а в апреле 2010 года защитила докторскую диссертацию.

До недавнего времени Уткина занимала пост главного врача детской больницы имени Филиппского, но прокуратура посчитала, что ее квалификация недостаточна для этой должности. Минздрав с этим согласился, и ее уволили. Как она стала главврачом, непонятно. Возможно, ей помогли связи ныне осужденного супруга.

ЗА ЧТО ПОСАДИЛИ АНДРЕЯ УТКИНА

Супруга Галины Уткиной еще в октябре 2022 года признали виновным в организации убийства двух человек с особой жестокостью и осудили на 12,5 лет в колонии строгого режима. При этом его сажали в СИЗО, а после вынесения приговора проведенные там дни зачли в срок в соотношении: 1 день в СИЗО равен 1 дню в тюрьме.

В октябре 2004 года возле дома на Уткина на него совершили покушение. Исполнители «заказа» привели в действие бомбу, когда чиновник выезжал на работу. Но устройство сдетонировало поздно, и вице-мэр не пострадал, но решил отомстить обидчикам.

В начале 2005 Уткин разработал план мести, который успешно сработал. Все, кто желал смерти вице-мэру, стали жертвами членов ОПГ и милиционера – каждый из них преследовал свои цели: кто корыстные, а кто хотел подняться по карьерной лестнице. Причем бывший чиновник отделался легко, так как исполнители преступления получили четыре пожизненных срока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Организовавшего двойное убийство вице-мэра Ставрополя осудили на 12,5 лет

Через 17 лет поставлена точка в громком уголовном деле [эксклюзив kp.ru] (Подробности)

Милиция доставляла, бандиты убивали: как вице-мэр Ставрополя расправился с организаторами своего покушения

Бывшему вицу-мэру Ставрополя Андрею Уткину предъявлено обвинение [видео, фото] (Подробности)

На Ставрополье члены «банды Попова» получили четыре пожизненных срока

На совести палачей — 20 убийств [фото и видео из зала суда] (Подробности)

Биография Андрея Уткина: что известно о подозреваемом в пяти убийствах экс-председателе Думы Ставропольского края

Биография Андрея Уткина шокирует: бывший председатель Думы Ставропольского края, кандидат медицинских наук и многодетный отец стал подозреваемым в организации заказных убийств (Подробности)