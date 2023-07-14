Экс-депутат Марат Батчаев пытался скрыться от следствия 5 лет. Фото: МВД КЧР и архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Тихую ночь на трассе в Карачаево-Черкесии внезапно нарушили 28 оглушительных выстрелов из автомата Калашникова. А следом — визг колес автомобиля, удирающего с места преступления. Еще одна машина, изрешеченная пулями элитная иномарка, осталась на обочине до приезда полиции. В салоне — окровавленный труп главы села Учкулан, 35-летнего Каплана Тебуева.

Это произошло целых восемь лет назад. Но лишь в 2023 году суд отправил стрелка и его подельника за решетку. В убийстве обвинили муниципального депутата.

За что убили главу села Учкулан Каплана Тебуева

Односельчане отзывались о Тебуевом только положительно. По словам жителей Учкулана, он работал не покладая рук, благоустроил село и всегда был готов прийти на помощь любому, кто к нему обращался. Но, как выяснили следователи, претензии двух злоумышленников к нему были не связаны с его чиновничьей деятельностью.

Каплан Тебуев был еще и бизнесменом. Он владел солидной долей фирмы, занимавшейся производством спиртного. На этой почве у него возник конфликт с жителем станицы Зеленчукская Артуром Кипкеевым и его товарищем — депутатом думы Карачаевска Муратом Батчаевым.

Следователи выяснили, что Кипкеев задолжал фирме крупную сумму, которую не мог вернуть. От лица компании Тебуев и его коллега Рустам Байрамуков требовали у должника деньги. Не выдержав давления и отчаявшись, Кипкеев обратился к Батчаеву за помощью в решении проблемы.

Перестрелка на трассе Черкесск-Домбай 16 октября 2015 года

Разрешить конфликт словами явно не получилось. Батчаев и Кипкеев назначили главе села встречу ночью на обочине трассы «Черкесск-Домбай», чтобы якобы поговорить о решении финансового вопроса.

Тебуев приехал на встречу на своем «Porsche Cayenne» вместе с Байрамуковым и стал ждать. Чуть позднее рядом остановилась знакомая «Приора». Но выйти из машины глава села не успел.

— Батчаев вышел из автомобиля и из автомата Калашникова с расстояния 8 метров произвел 28 прицельных выстрелов в Тебуева и Байрамукова, находившихся в салоне автомобиля. После производства выстрелов Батчаев и Кипкеев скрылись на автомобиле под управлением Кипкеева с места преступления, выбросили в реку автомат «Калашникова» и мобильный телефон Кипкеева, — говорится в материалах уголовного дела.

Из 26 выстрелов только два вообще не попали в машину. А еще два стали смертельными для чиновника. Наутро Тебуева обнаружили с двумя огнестрельными ранениями в голову. Эксперты уверены, что он погиб практически моментально.

Байрамукову повезло больше. Две пули прилетели ему в плечо, пока он стремительно выскакивал из-под обстрела. Он выжил и отделался легким вредом здоровью.

Приговор Батчаеву и Кипкееву за убийство главы села Учкулан Каплана Тебуева

После убийства сообщники скрылись. Но менее чем через неделю Артур Кипкеев сам пришел к следователям.

— 22 октября в следственное управления СК России по Карачаево-Черкесской Республики обратился Артур Кипкеев, который непосредственно присутствовал при совершении убийства Тебуева. В настоящее время он дает показания по факту совершенного преступления. В ближайшие часы планируется проведение проверки показаний на месте с участием свидетеля Кипкеева, — рассказали в тот день в следкоме КЧР.

А вот сам стрелок сдаваться с поличным не пожелал и ударился в бега. Мурат Батчаев находился в розыске до февраля 2020 года, когда его задержали в Смоленской области с поддельными документами.

Фотороботы Батчаева и Кипкеева опубликовало МВД КЧР

Оба подозреваемых упорно не признавали свою вину. Даже Кипкеев, который сам пришел к правоохранителям, попытался всю ответственность переложить на подельника. Впрочем, ни следователей, ни суд им убедить не удалось.

Судебный процесс по убийству Тебуева длился более трех лет. В итоге обоих обвиняемых признали виновными в убийстве главы села, попытке убийства Байрамукова и незаконном ношении крупнокалиберного огнестрельного оружия.

По мнению присяжных, Кипкеев заслужил снисхождение, но из-за тяжести преступления суд не учел это при вынесении приговора. Его приговорили к 16 годам в колонии строгого режима. Туда же отправили и бывшего депутата, непосредственно стрелявшего в Тебуева. Мурат Батчаев проведет за решеткой 19 лет.

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