Мучилась два дня: двухлетняя девочка умерла на Ставрополье после отравления таблетками от давления

Врачи боролись за жизнь девочки два дня, но спасти ее не удалось. Фото: архив «КП» Фото: Данил ЮРКОВ

Двухлетняя девочка умерла после отравления таблетками от давления в Михайловске на Ставрополье. Трагедия произошла 8 июля этого года, мама ребенка ушла в другую комнату буквально на несколько минут, в это время малышка решила исследовать дом. Девочка нашла блистер с таблетками и решила попробовать содержимое, даже не представляя, чем это может обернуться.

— Когда женщина отлучилась в другую комнату, ребенок достал лежащий на полке шкафа блистер с лекарством, предназначенным для снижения артериального давления, и употребил его, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Таблетки от давления вызвали у девочки сильный приступ, ее мать сразу же вызвала скорую помощь, и медлить было нельзя. Врачи забрали ребенка с признаками медикаментозного отравления и в срочном порядке доставили в реанимацию отделение ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница».

Два дня врачи боролись за жизнь девочки, у которой после приема таблеток могли начаться проблемы с внутренними органами. Но 10 июля малышка погибла от последствий отравления.

Следователи взялись за дело и начали разбирательства по факту смерти ребенка. По непроверенной информации из социальных сетей, девочка жила вместе с матерью и отчимом.

Сейчас на 32-летнюю мать девочки заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сотрудники осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы для сбора доказательств. Расследование продолжается.