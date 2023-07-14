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Происшествия14 июля 2023 14:38

Мучилась два дня: двухлетняя девочка умерла на Ставрополье после отравления таблетками от давления

На Ставрополье завели дело после отравления ребенка таблетками от давления
Данил ЮРКОВ
Врачи боролись за жизнь девочки два дня, но спасти ее не удалось. Фото: архив «КП»

Врачи боролись за жизнь девочки два дня, но спасти ее не удалось. Фото: архив «КП»

Фото: Данил ЮРКОВ

Двухлетняя девочка умерла после отравления таблетками от давления в Михайловске на Ставрополье. Трагедия произошла 8 июля этого года, мама ребенка ушла в другую комнату буквально на несколько минут, в это время малышка решила исследовать дом. Девочка нашла блистер с таблетками и решила попробовать содержимое, даже не представляя, чем это может обернуться.

— Когда женщина отлучилась в другую комнату, ребенок достал лежащий на полке шкафа блистер с лекарством, предназначенным для снижения артериального давления, и употребил его, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Таблетки от давления вызвали у девочки сильный приступ, ее мать сразу же вызвала скорую помощь, и медлить было нельзя. Врачи забрали ребенка с признаками медикаментозного отравления и в срочном порядке доставили в реанимацию отделение ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница».

Два дня врачи боролись за жизнь девочки, у которой после приема таблеток могли начаться проблемы с внутренними органами. Но 10 июля малышка погибла от последствий отравления.

Следователи взялись за дело и начали разбирательства по факту смерти ребенка. По непроверенной информации из социальных сетей, девочка жила вместе с матерью и отчимом.

Сейчас на 32-летнюю мать девочки заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сотрудники осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы для сбора доказательств. Расследование продолжается.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ