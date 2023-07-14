Думала - потянула спину, оказалось - рожает: россиянка стала мамой во время осмотра в поликлинике

Пациентка жаловалась на боль в пояснице Фото: Shutterstock

Плановый осмотр в женской консультации Ставрополя закончился совсем внепланово, причем для всех участников процесса.

Пациентка на 39 неделе беременности пожаловалась на тянущие боли внизу живота и боль в пояснице. С родовой деятельность она свое состояние не связывала, думала, что в запасе у нее есть еще плюс-минус неделя. Но когда у женщины отошли воды, стало понятно - дело вовсе не в том, что она потянула или как-то еще травмировала спину.

Медики констатировали, что длительные болевые ощущения у ставропольчанки были первым периодом родов, то есть схватками. А в поликлинике наступил уже второй этап, который называется изгнание. Он считается кульминацией - за непродолжительное, если сравнивать со схватками, время происходит рождение маленького человечка.

- В условиях дневного стационара было подготовлено место для принятия родов. Это делали врачи акушеры-гинекологи высшей квалификационной категории с большим стажем работы. Ребенок закричал сразу, его приложили к груди, пуповину обработали и пересекли. После этого роженицу доставили в перинатальный центр, - рассказал подробности необычной истории главврач поликлиники №3 города Ставрополя Игорь Унтевский.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в краевом министерстве здравоохранения, на свет появилась активная девочка весом 2 килограмма 980 грамм, 8/9 по шкале Апгар.

Ранее сайт KP.RU писал о женщине, которая родила на Эльбрусе. А в Дагестане полицейским пришлось принимать роды прямо в служебном автомобиле.

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