Туристы не покидают курорты, погода нормализовалась: Пропавшую в Абхазии после потопа россиянку ищут восьмые сутки

Пляжи заполнены туристами, обстановка стала лучше, но урон стихии по Абхазии все равно большой. Фото: очевидцы

Погода в Абхазии полностью нормализовалась после сильнейших ливней, которые обрушились на страну 8-9 июля этого года. Тем не менее не все проблемы удалось решить: пропавшую во время наводнения россиянку ищут уже восьмые сутки. Рассказываем, что происходит в Абхазии 16 июля.

Поиски россиянки, которую унесло при потопе, затянулись

Во время ливней не только топило дома и улицы Абхазии, но и уносило туристов бурным потоком воды. Одну туристку ищут уже больше недели, о чем сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

— Сотрудники ГИМС МЧС РА осматривают морскую акваторию, куда предположительно могло вынести женщину, пропавшую в стремительные водные протоки во время непогоды, – пишет ведомство.

Спасатели Гудаутского района исследуют береговую линию, для этого используется беспилотник. Пока что поиски пропавшей россиянки не дали никаких результатов. Ведомство не сообщает вероятность, что потерявшаяся жива.

Туристы из пострадавшего от наводнения Гагрского района не покидают Абхазию

Гагрский район пострадал от ливней невероятно сильно: инфраструктура оказалась парализована, пропадала связь, пляжи пришлось закрыть (в настоящее время они работают в штатном режиме), а водоснабжения местами не было. Тем не менее туристы пользуются отдыхом полностью и не уезжают из Абхазии. Сейчас море очистилось и стало комфортнее.

Отдыхающие предпочли оставить Гагрский район и уехать на другие курорты страны. При этом Гагры продолжают восстанавливать власти и местные жители. Урон от стихии оказался невероятно большой: затоплены тысячи домов, повреждены десятки автомобилей, а железную дорогу размыло – ее уже починили.

Дожди обходят Абхазию стороной

По данным сервиса Яндекс.Погода, дождевые облака едва заходят на территорию города Гагры, при этом они идут вдоль гор. Погода наконец полностью пришла в норму и поднимается выше +25 градусов. Туристы могут отдохнуть на курортах.

Фото: Яндекс.Погода

Напомним, что уже 13 июля погода в Абхазии стала лучше: вода стала чистая, погода – солнечная, трассы открыли для проезда, а подмытую железную дорогу починили. Обстановка нормализовалась, поэтому сейчас власти устраняют последствия непогоды.

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