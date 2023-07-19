Кому из ставропольцев нужно будет платить налог с процентов по вкладам

Заплатить налог на процентный доход по вкладам, полученный в этом году, необходимо до 1 декабря 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совокупный объем привлеченных банками от ставропольцев средств (без учета счетов эскроу) по итогам первого квартала 2023 года превысил 335 млрд рублей, что на 16,8% больше, чем годом ранее. Большую часть средств - 95,5 процента - ставропольцы хранят в рублях. И некоторым придется заплатить в следующем году налог с доходов от размещения средств. Но коснется это только тех вкладчиков, чей доход будет превышать определенный лимит. Предполагается, что это лишь немногие держатели классических депозитов, накопительных и карточных счетов.

Напомним, соответствующий закон о налоге на проценты по банковским вкладам вступил в силу с 1 января 2021 года. Однако в качестве мер соцподдержки в марте 2022 года освободили от уплаты налога с прибыли, полученной от процентов по вкладам за 2021 и 2022 годы. Но мораторий пока не продлен, и потому будет облагаться налогом прибыль, полученная по вкладам в течение 2023 года.

Самое главное – нужно понимать, что налогом облагаются не сами вклады, а именно процентный доход по ним. И это происходит в том случае, если превышен лимит, так как государство установило сумму, которая не облагается подоходным налогом.

Чтобы рассчитать этот необлагаемый лимит, нужно умножить 1 миллион рублей на максимальное значение ключевой ставки за год. Сейчас ее текущее значение 7,5%. В случае ее дальнейшей «неподвижности» налогом не будет облагаться доход со вкладов в 75 000 рублей. Налог будет взиматься с того, что больше этой суммы.

При этом никаких бюрократических процедур для вкладчиков не предусмотрено. Декларировать доходы по вкладам или каким-либо образом их оформлять не требуется. Налоговая инспекция самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит в случае необходимости уведомление на оплату налога. Если доходы превысят необлагаемую налогом сумму, то информация об этом появится в личном кабинете налогоплательщика.

После получения уведомления останется только заплатить налог любым удобным способом. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика, через сервис налоговой службы «Заплати налоги», в мобильном приложении или офисе любого банка, через платежные терминалы.

Как и другие налоги, заплатить налог на процентный доход по вкладам, полученный в этом году, необходимо до 1 декабря 2024 года.