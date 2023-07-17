«Не сможешь выйти на улицу»: обиженный бизнесмен из КБР шантажировал друга интимным видео

Тайная съемка из кустов обернулась судимостью для шантажиста. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Рустам и Алим из села Баксаненок в Кабардино-Балкарии были неразлучны со школьной скамьи. Повзрослев, товарищи даже организовали совместный бизнес. Но когда дела перестали ладиться, жадность и желание мести оказались сильнее многолетней дружбы.

Бизнес-партнеры по продаже овощей долгое время решали финансовые сложности вместе. Но тут до Рустама начали доходить неприятные слухи — якобы, Алим вместе с братом пытается «кинуть» друга и вставляет палки в колеса собственному делу. Парень спросил братьев напрямую, так ли это. Те, разумеется, не сознались.

Но осадочек остался. Рустам затаил обиду и в конце концов решил отомстить бывшему другу. В голове у парня созрел необычный план.

Ночью он пришел к дому Алима и тихо, не привлекая внимания, затаился под окнами спальни. Из комнаты доносились характерные звуки — хозяин дома проводил время наедине со своей женой Дианой. Рустам заснял утехи супругов на телефон и покинул двор, оставшись незамеченным.

Почему — неизвестно, но этого компромата обиженному бизнесмену показалось мало. На следующий вечер он повторил съемку по той же схеме. Месяц Рустам думал, что делать с пикантными роликами, а затем купил «левую» симку и, притворяясь незнакомым анонимом, стал написывать другу в «WhatsApp».

Шантажист заявил Алиму, что тот его обидел, и он ему хочет навредить. Рустам отправил бизнес-партнеру оба ролика и пригрозил, что выложит видео в Интернет.

— Я сделаю так, что ни ты, ни она на улицу больше не выйдете. На вас будут показывать пальцем, твоя жена жить не захочет, — угрожал «аноним».

Алим воспринял угрозы всерьез. Он стал умолять неизвестного шантажиста удалить ролики, предлагая ему деньги. Рустам быстро согласился и обозначил сумму — 300 тысяч рублей. При этом он потребовал 200 тысяч отдать на следующий же день, оставив деньги посреди пустого поля.

Вместо выдачи внушительной суммы неизвестному «оператору», Алим решил обратиться в полицию. Пока сотрудники искали шантажиста, парень тянул время, убеждая Рустама, что не смог собрать деньги, и просил подождать.

— По данному заявлению мною совместно с сотрудниками УФСБ России по КБР при силовой поддержке ОСН «Гром» МВД по КБР, были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего было установлено лицо, вымогавшее у потерпевшего денежные средства в размере 300 000 рублей, — рассказал в суде один из сотрудников полиции.

Злоумышленника нашли довольно быстро. Полицейские нагрянули в гости к его знакомому прямо во время дружеских посиделок и задержали Рустама на месте. Он немедленно во всем признался.

Горе-шантажист больше полугода провел под домашним арестом. На него завели уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Только за первое преступление Рустаму грозило до 7 лет колонии, но суд посчитал смягчающими обстоятельствами признание вины и тот факт, что парень впервые нарушил закон. Поэтому его приговорили лишь к трем годам условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

А другие жители КБР получили вполне реальные сроки за съемку рандеву владельца автомастерской с любовницей. Парни впятером избили молодого человека и угрожали разрушить его жизнь компрометирующими кадрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ответил за голые фото: в Дагестане братья жестоко проучили «мачо» за флирт с их замужней сестрой

Жителя Дагестана заставили извиниться на камеру за откровенный флирт с замужней девушкой (подробности)

За секс «не по-мужски» избили и шантажировали впятером на Кавказе

Вместо денег «моралисты» получили срок в колонии строгого режима (подробности)