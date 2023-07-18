Жировик рос на шее 15 лет: липому весом 3,5 кг удалили врачи в КБР

Врачи в КБР удалили опухоль весом 3,5 кг с шеи пенсионерки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кабардино-Балкарии у 72-летней местной жительницы 15 лет разрастался жировик на шее и достиг огромных размеров. К врачам Онкологического диспансера пенсионерка пришла сама, большая опухоль мучила ее, но годами она не обращалась к медикам.

По словам пациентки, 15 лет назад на шеи появился маленький жировик, который она решила не трогать. Только вот со временем опухоль росла все больше и больше. Крайне редко, но липома (она же жировик) перерастает в злокачественную опухоль. Возможно, страх, что такое может произойти, тоже стал причиной обращения пенсионерки к врачам.

— Со слов пациентки, 15 лет назад на шее появилось небольшое образование, в течение всего времени оно увеличивалось. По семейным обстоятельствам обратиться к врачу пациентка не могла, – сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Фото: стоп-кадр

Врачи начали проводить обследование жировика, в том числе КТ мягких тканей шеи. После медики поняли, что можно проводить операцию по удалению липомы. Операционная подготовлена, специалисты собрались и начали резать новообразование, чтобы помочь пенсионерке.

Ведомство уточняет, что размер удаленного жировика составил 40 на 40, его вес – 3,340 кг. Пациентку выписали, после операции она была в удовлетворительном состоянии. Пенсионерка поблагодарила врачей за оказанную помощь.