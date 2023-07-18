Землетрясение произошло прямо у побережья Дагестана. Фото: EMSC

Землетрясение 18 июля 2023 года в Дагестане почувствовали на большей части территории республики. Подземные толчки магнитудой 3,9 сейсмологи зафиксировали в Каспийском море.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение обнаружили в 12:19 по московскому времени на глубине 92 километра. Ближайший крупный населенный пункт — Дербент, всего в 22 километрах от эпицентра.

Землетрясение в 22 километрах от Дербента днем 18 июля. Фото: EMSC

В МЧС оценивают землетрясение такой магнитудой, как «интенсивное».

— Распознается по легкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен. Внутри здания сотрясение ощущает большинство людей, — утверждают специалисты.

Отголоски подземных толчков сильнее всего почувствовали в Дербенте, Махачкале, Каспийске, Избербаше и других прибрежных городах. Волна также затронула Азербайджан, частично Грузию и Иран.

Еще одно землетрясение в Каспийском море 18 июля 2023 года зафиксировали на три часа раньше — в 9:31 по московскому времени.

Землетрясение утром 18 июля посреди Каспийского моря. Фото: EMSC

Толчки магнитудой 3,5 произошли на глубине 63 километра в 185 километрах от Баку. Там, в основном, и ощутили землетрясение. Волна также затронула прибрежные территории Туркменистана и Казахстана.

Всего две недели назад произошло еще одно землетрясение в Дагестане магнитудой 5,9. Толчки ощутили во всей республике и в соседних регионах.

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