Актер без оскара: безработный на Ставрополье нарядился в форму ДПС и вместе с гаишниками тормозил машины

Безработный захотел стать сотрудником ДПС, но на работу не устраивался, а просто оделся в форму гаишника и начал тормозить машины. Фото: архив «КП» Фото: Данил ЮРКОВ

В Предгорном округе Ставрополья, в поселке Пятигорский, 48-летний безработный решил попробовать себя в роли сотрудника ДПС, но устраиваться на работу ему не захотелось. Вместо этого он где-то раздобыл одежду автоинспекторов и нагрудный значок вместе с погонами майора, пришел к настоящим гаишникам и начал тормозить автомобилистов.

Так, лжесотрудник начал «работать» и ловить нарушителей правил дорожного движения, при этом настоящие сотрудники видели обман, но никак не препятствовали деятельности «новенького». И все шло хорошо: автоинспекторы были довольны снижением нагрузки, а безработный, путь и бесплатно, нашел себе занятие по душе. Правда, при проверке поняли: что-то не так на посту ДПС.

Сотрудники ГИБДД начали просматривать кадры видеорегистратора в машинах ДПС и занялись банальной арифметикой: патрулировать должны четыре человека, но на посту стояли пять. Как так вышло, вскрылось потом. Еще в мае этого года безработный вышел на бесплатную подработку. Минимум пять раз его видели на «службе».

Когда обман раскрыли и провели проверку, на мужчину составили три протокола: за нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции и за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Бывший лжесотрудник отделался административными штрафами.

— По факту непринятия сотрудниками ГИБДД Предгорного округа мер по пресечению противоправных деяний мужчины проведена служебная проверка. Сотрудники полиции и их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что на настоящих сотрудников завели уголовные дела по факту мошенничества, однако информация оказалась недостоверной.