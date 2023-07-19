Якуб Кадыров 10 лет занимал высокие посты в Чечне. Фото: сайт главы ЧР

Министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев стал генеральным директором АО «Данон Россия», две доли которого на днях президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества (французская компания осенью прошлого года объявила об уходе с российского рынка). «КП-Северный Кавказ» рассказывает биографию Якуба Закриева.

Якуб (Ибрагим) Салманович Закриев - племянник главы Чечни Рамзана Кадырова (сын его родной старшей сестры Зулай). Он родился в 1990 году в селе Курчалой, в школу пошел уже в Москве. Затем поступил в Суворовское училище, но не стал идти по военному пути, а выучился на экономиста в Высшей школе государственного аудита МГУ.

Сразу после окончания вуза Якуб Закриев вернулся в родную республику, где сменил более 10 высоких должностей.

Сначала он занял пост замруководителя администрации главы и правительства Чечни, а через полгода перешел на должность управляющего делами главы и правительства ЧР.

Год спустя Якуба Закриева назначили первым замминистра финансов Чечни. Недолго поработав после этого руководителем секретариата главы ЧР, Закриев в марте 2016 года стал первым зампредседателя правительства республики. Этот пост он занимал до июня 2018 года.

Следующим местом работы Якуба Закриева стала мэрия Грозного. Побыв месяц первым заместителем руководителя города, он возглавил чеченскую столицу.

Через полтора года Закриева вновь позвали в администрацию главы и правительства ЧР - руководителем. Осенью 2020 года он стал главой регионального минсельхоза. Этот пост Якуб Закриев и занимал до того момента, пока его не назначили генеральным директором Danone в России.

КСТАТИ

Якуб Закриев имеет ряд наград - Орден Кадырова; медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2022 году Якуб Закриев стал Заслуженным работником сельского хозяйства Чечни.