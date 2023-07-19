От взрыва в здании повылетали окна. Фото: ГУ МЧС по КБР

Взрыв в кафе Del'Mar в городе Баксан Кабардино-Балкарии произошел вечером 19 июля 2023 года. Информацию о ЧП на улице Революционной подтвердили в республиканском управлении МЧС.

Что случилось в Баксане 19 июля 2023

- На место происшествия прибыли шесть сотрудников ГУ МЧС по КБР и одна единица техники. По прибытии было установлено, что произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении кафе без последующего горения, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства.

Список пострадавших во время взрыва в кафе Дельмар

В республиканском управлении МЧС добавили, что пострадавшими числятся три человека. Их доставили в разные медицинские учреждения Баксана и Нальчика.

Среди пострадавших - случайные прохожие Фото: СОЦСЕТИ

Взрыв произошел, когда сотрудница кафе пришла на работу. У нее - серьезные ожоги. Пострадали также проходившие мимо люди. Одна женщина получила ушибы, госпитализация ей не понадобилась. А вот ее взрослую дочь с травмой ноги отправили в больницу.

Причина взрыва в Баксане 19 07 2023

В обстоятельствах произошедшего разбираются эксперты. На данный момент известно, что накануне в городе проводились плановые ремонтные работы. Газоснабжение было возобновлено только сегодня после обеда. По всей видимости, из-за оставленной включенной конфорки в помещении скопился газ.

- Уважаемые жители и гости республики! Напоминаем, что необходимо соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых приборов. От этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества! - подчеркнули в республиканском ГУ МЧС.