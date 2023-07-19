Отказалась вернуться: пенсионер едва не зарезал бывшую жену в больнице Дагестана

Отказ жены вернуться в семью ударил пенсионеру в голову. Фото: МВД Дагестана / Freepik Фото: Залина ТАТАРОВА

Пенсионер из Дагестана пришел навестить свою бывшую жену в больнице в Кизляре. 73-летний мужчина умолял экс-супругу вернуться в семью, но та отказалась — и едва не лишилась за это жизни.

63-летняя жительница Кизляра обратилась в полицейскую дежурную часть с заявлением. Она сообщила, что находилась на лечении в местной городской больнице, когда ее бывший муж напал на нее ножом прямо в палате.

Житель Дагестана набросился с ножом на пациентку Кизлярской горбольницы. Фото: сайт медучреждения

Полиция приехала на место и задержала вспыльчивого пенсионера. Его доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств.

Уже в отделе он рассказал, что пришел к своей бывшей жене с просьбой вернуться к нему, однако она отказалась. В злости он извлек нож, который был спрятан в носке, и напал на женщину.

Нож, с которым мужчина набросился на бывшую жену, он пронес в больницу в носке. Фото: МВД Дагестана

Вернуть жену дебоширу не удалось, зато теперь ему грозит серьезное наказание. На пенсионера могут завести уголовное дело о покушении на убийство.

— Собранный полицейскими материал передан по подследственности в СУ СК России по РД, — сообщили в МВД Дагестана.