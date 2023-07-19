Искали 6 лет: разыскиваемый за растрату 30 млн беглый мэр Владикавказа сам пришел в полицию

Бывшего мэра искали с 2016 года. Фото: мэрия Владикавказа

Розыскное дело в отношении бывшего мэра Владикавказа, Сергея Дзантиева, было приостановлено после того, как он добровольно явился в полицию, рассказали в МВД Северной Осетии. Экс-чиновника искали с 2016 года по делам о мошенничестве и растрате.

В конце 2016 года Сергей Дзантиев стал подозреваемым в уголовном деле о растрате 30 миллионов рублей из бюджета республики. Однако чиновник успел скрыться еще до задержания.

Сбежавшего мэра объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. Правоохранители подозревали, что он уехал в Ростов-на-Дону, откуда планировал перебраться за границу. В августе 2017 года Ленинский суд Владикавказа заочно арестовал чиновника.

Позднее на Дзантиева завели еще два дела по статье «Мошенничество». По версии следствия, он обманул сразу двух бизнесменов, присвоив себе недвижимость и отказавшись за нее платить.

В 2020 году североосетинская прокуратура добилась возврата в муниципальную собственность части набережной Владикавказа. Территория была продана при Дзантиеве в 2013 году за символическую сумму 105 тысяч рублей.

Прошло более 6 лет, но розыск сбежавшего мэра успехом не увенчался. Но совесть настигла бывшего градоначальника раньше полицейских — вечером 12 июля Дзантиев сам пришел в следственное управление МВД.

В полиции давнее «розыскное» дело Дзантиева прекратили. Зато возобновили (пока что) одно из уголовных.

— В настоящее время Следственным управлением МВД по РСО-Алания возобновлено уголовное дело в отношение экс-мэра Сергея Дзантиева по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий совершенное лицом, занимающим должность главы органа местного самоуправления», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. С участием Дзантиева проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, — рассказали в МВД Северной Осетии.

КАК И ЗА ЧТО ИСКАЛИ ДЗАНТИЕВА

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