Ставропольцы поздравляют ректора СтГАУ

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников. Фото: stgau.ru

23 июля отмечает день рождения ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.

В течение шести лет он руководил ключевой для края отраслью - сельским хозяйством, и за это время в АПК Ставрополья удалось добиться серьезных успехов. Сегодня краевой агропром - это высокие технологии, новые перспективные направления и передовые производства, способные решать поставленные государством задачи и достойно отвечать на вызовы времени.

В 2021 году Владимир Ситников был назначен вице-губернатором края, а через год возглавил один из ведущих аграрных вузов страны, СтГАУ, где создается важнейший для сельскохозяйственной отрасли ресурс - кадры.

По мнению Владимира Николаевича, хорошего специалиста для АПК надо растить со школьной скамьи, а наукой надо заниматься не ради науки, а ради производства, чтобы оно интенсивно развивалось и становилось более современным и эффективным.

«Комсомольская правда» присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые приходят в адрес ректора СтГАУ и от всей души желает Владимиру Николаевичу реализации задуманного, новых высот и свершений, энергии, оптимизма и семейного благополучия!

Уважаемый Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Ваша сила духа, активная позиция, здоровая амбициозность и искренность - залог успеха в работе, в общении с коллегами, близкими и родными.

Высокая самоотдача, нацеленность на эффективность при принятии решений, накопленный жизненный и профессиональный опыт помогают Вам двигаться вперед, достигать новых высот и не сворачивать с намеченного пути.

Пусть с Вами рядом всегда будут семья, коллеги и друзья, которым можно доверять и на которых можно положиться! Примите в этот день самые искренние и теплые пожелания здоровья, добра, мира и благополучия!

Сергей БАРАННИКОВ, председатель СПК «Выбор» (Предгорный район).

С днем рождения, многоуважаемый Владимир Николаевич!

Примите наши самые искренние поздравления и слова признательности за Ваш огромный вклад в развитие сельского хозяйства Ставрополья.

И сегодня Ваша плодотворная деятельность на посту ректора одного из ведущих аграрных вузов России, направленная на подготовку квалифицированных специалистов для АПК края, способствует дальнейшему процветанию отрасли, укреплению передовых позиций по многим значимым направлениям. От всей души желаем Вам удачи и успехов на профессиональном и жизненном пути! Здоровья, мира и благоденствия - Вам и Вашим близким!

Владимир ХРОМЫХ, председатель колхоза «Родина», и коллектив (Новоселицкий район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Позвольте поздравить Вас с днем рождения и выразить искреннее уважение за Ваши профессионализм, трудолюбие, самоотдачу и ответственность.

Присущие Вам стратегическое мышление, открытость новому, смелость и нацеленность на результат помогают наилучшим образом выполнять все поставленные задачи.

Сегодня под Вашим руководством в одном из лучших аграрных вузов страны создается трудовой резерв для важнейшей отрасли края - сельского хозяйства. Уверен, выпускники СтГАУ смогут стать достойной сменой ставропольским аграриям-передовикам.

Желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия и новых больших достижений!

Алексей ШЕБАРШИНОВ, директор ООО «Агрофирма «Раздольное» (Новоалександровский район).

С днем рождения, уважаемый Владимир Николаевич!

Целеустремленность и настойчивость в достижении поставленных целей, способность видеть перспективу и умение выстраивать эффективную стратегию - именно эти качества помогают Вам комплексно решать важнейшие вопросы.

Вы не только успешный и талантливый руководитель, но и отзывчивый человек и наставник, готовый делиться своим многолетним опытом и передавать глубинные знания. На всех постах, которые Вы занимали, Вы всегда и во всем сохраняли пример высокого профессионализма, принципиальности и честности. Пусть и дальнейший Ваш путь послужит примером нашим землякам.

Желаем Вам крепкого здоровья, осуществления новых идей, сил и энергии для успешной работы!

Георгий МАКСИМОВ, председатель СПК Колхоз «Нива», и коллектив (Буденновский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!

Долгие годы с преданностью и самоотдачей Вы трудитесь на благо своей малой родины. Сегодня Вам доверена важная миссия - растить достойные кадры для агропромышленного комплекса Ставрополья. И мы знаем, что благодаря Вашему высокому профессионализму, дальновидности и новаторству отрасль получит прекрасных специалистов, которые своими знаниями и устремлениями будут способствовать дальнейшему ее развитию, укреплению стабильности и процветанию всего региона.

От всей души желаем Вам новых свершений, реализации намеченных планов, верных друзей и единомышленников рядом. Здоровья, взаимопонимания, радости, мира и добра - Вам и Вашей семье!

Юрий КАЙШЕВ, генеральный директор ООО СП «Агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева», и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения.

Вы прошли большой трудовой путь и, добившись на нем значительных успехов, внесли серьезный вклад в общее дело процветания родного Ставрополья и снискали заслуженное уважение земляков. Вам присущи профессионализм, ответственность, упорство в достижении цели, умение привносить ценное новое, опираясь на традиции и опыт. Уверен, эти качества помогут Вам и в дальнейшем решать задачи любой сложности, направленные на развитие нашего края, улучшение качества жизни ставропольцев. Искренне желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира и благополучия!

Анатолий ЖДАНОВ, депутат Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, директор сельскохозяйственного предприятия «Битл».

Уважаемый Владимир Николаевич!

За Вашими плечами богатый профессиональный опыт, который помогает Вам достигать успеха в различных сферах и областях деятельности. Для Ваших земляков, коллег и соратников Вы являетесь примером надежности, честности и неотступности от профессионального долга.

Ваше умение видеть перспективу и выстраивать эффективную стратегию позволяют реализовывать самые сложные проекты, добиваться высоких результатов во всех начинаниях.

От всей души желаем Вам неиссякаемой энергии, благополучия и оптимизма, а также поддержки единомышленников и земляков. Пусть выбранный Вами курс приведет к достижению поставленных целей!

Евгений КУЩ, председатель СПК-племзавод «Дружба», и коллектив (Апанасенковский район).

Уважаемый Владимир Николаевич, с днем рождения!

Позвольте поздравить Вас и поблагодарить за Ваш высокий профессионализм, трудолюбие и эффективность, благодаря которым ставропольский АПК стал успешным конкурентоспособным бизнесом, играющим важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Современному сельскому хозяйству необходимы передовые технологии, полезные разработки аграрной науки и любящие землю квалифицированные специалисты, которых готовит СтГАУ. Уверены, под Вашим руководством вуз укрепит и улучшит свои позиции.

Желаем Вам прорывных проектов, воплощения задуманного, открытий и свершений! Будьте здоровы и счастливы!

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Вы снискали огромное уважение и заслуженный авторитет как опытнейший руководитель и лидер, готовый вести за собой соратников и единомышленников. Вы - живой пример ответственности, целеустремленности и профессионализма.

Ваши принципы и убеждения способствуют решению важнейших задач, от которых во многом зависят престиж и успех всего региона, а значит, и повышение качества жизни людей.

Благодаря Вашему активному участию регион неоднократно показывал уверенный рост в сфере АПК. Вам удалось сплотить команду уверенных профессионалов, которые и сегодня готовы доказывать, что любое дело по плечу, когда есть знания и опыт, на которые можно опереться.

С днем рождения! Здоровья, благополучия и вдохновения! Пусть поводов для гордости будет как можно больше!

Мурат АДЖИЕВ, генеральный директор АО «Новокугультинское», и коллектив (Труновский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

От всего коллектива АО «Красная Заря» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Вы по праву считаетесь одним из самых авторитетных и уважаемых представителей Ставрополья. Во многом благодаря Вашим заслугам наш край удерживает лидерские позиции в аграрном секторе экономики.

Ваша энергия, целеустремленность, умение стратегически мыслить и решать масштабные задачи являются залогом успешного руководства.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии, успехов. Пусть работоспособность и деловые качества и в последующие годы Вашей деятельности помогают Вам в реализации планов и начинаний!

Роман Джебраилович КОСТОЕВ, генеральный директор АО «Красная Заря» (Новоалександровский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите наши сердечные поздравления с днем рождения и слова благодарности за все, что Вы сделали и продолжаете делать для процветания родного Ставрополья!

Ваши профессионализм, энергия, ответственность и решительность помогли Вам претворить в жизнь много важных проектов, способствующих успехам в сельском хозяйстве края. А сегодня Ваша деятельность направлена на подготовку нужных для развития ставропольского агропромышленного сектора достойных кадров, на укрепление связи между наукой и производством.

От всей души желаем Вам новых серьезных достижений на профессиональном поприще, доброго здоровья и семейного благополучия. И пусть удача сопутствует всем Вашим начинаниям!

Сергей АЛМАНЦЕВ, директор ООО ФХ «Дина», и коллектив (Кировский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите наши сердечные поздравления с днем рождения!

Много лет мы, труженики одной из самых значимых для экономики края отраслей, плодотворно трудились под Вашим руководством. По многим направлениям АПК Ставрополья занимает лидирующие позиции. И теперь на посту ректора СтГАУ, флагмана отечественного аграрного образования, Ваша профессиональная деятельность и активная гражданская позиция направлены на то, чтобы сельское хозяйство края для своего успешного развития получало достойные кадры и помощь науки.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сил и энергии для воплощения в жизнь задуманного. Пусть удача способствует всем Вашим начинаниям на благо родного края!

Коллективы АО «Винсадское» и ООО «Винсадский молочный завод» (Предгорный район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

От имени всего нашего коллектива и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Ваш жизненный и профессиональный путь тесно связан с сельским хозяйством. Под Вашим руководством аграрии края добились серьезных достижений. И сегодня на посту ректора одного из лучших в стране аграрных университетов Вы стремитесь сделать все, чтобы важнейшая из отраслей экономики Ставрополья динамично развивалась и способствовала процветанию края. Ваши профессионализм, богатый опыт, трудолюбие и целеустремленность, убеждены, помогут приумножить достижения вуза и вывести его на новый качественный уровень. А ставропольский агропром благодаря этому получит отличных грамотных специалистов. Примите наши самые добрые пожелания здоровья, оптимизма, успехов, гармонии, душевного равновесия и благоденствия. И пусть все будет хорошо у Ваших близких!

Лидия ДУШКА, председатель СПК колхоз «Родина» (Красногвардейский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Позвольте выразить признательность за Вашу плодотворную деятельность, способствующую процветанию земли ставропольской.

Вы много лет руководили отраслью, от успехов в которой, без преувеличения, зависит всеобщее благополучие. Наш АПК сегодня один из лучших в стране, и в этом огромная Ваша заслуга.

Теперь Ваши профессионализм, богатый опыт, смелость и неравнодушие востребованы там, где для сельского хозяйства готовят нужных специалистов, ведут важные научные разработки. Искренне желаем успехов и удачи в решении поставленных задач, отличных результатов и хорошей сплоченной команды.

Крепкого здоровья, долголетия, радости и счастья - Вам и Вашим близким!

Михаил НИКУЛИН, председатель СПК «Советский» (Кировский район), и коллектив.

Многоуважаемый Владимир Николаевич!

Благодаря Вашему неустанному труду, личной инициативе и упорству аграрный сектор нашего региона получает новые возможности для своего развития. Вы показали себя человеком слова и дела, умеющим принимать важные решения и воплощать их в жизнь. Уверен, многие наши земляки готовы сказать Вам за это спасибо!

Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов в работе. Пусть Вас всегда окружают верные друзья и единомышленники, а удача сопутствует во всех делах!

Олег ШАТОХИН, председатель СПА «Колхоз им. Ворошилова», и коллектив (Новоалександровский район).