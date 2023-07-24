Дым столбом: крупный спорткомплекс загорелся ночью в центре Владикавказа

Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось разобрать крышу. Фото: МЧС РСО-Алании

В ночь с 23 на 24 июля вспыхнул пожар в спорткомплексе «Динамо» во Владикавказе. Спасателей вызвали в 21.00 по адресу ул. Пашковского, д. 1.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже полыхал в полную силу. Густой дым встревожил местных жителей.

Выяснилось, что горит кровля зала тяжелой атлетики, примерно 300 квадратных метров. Огонь представлял серьезную опасность — второй по величине во Владикавказе спортивный комплекс находится в густонаселенном центре города.

На вызов приехали 9 единиц техники и 35 спасателей. Уже в 21.46 пламя было полностью ликвидировано.

Как сообщили в МЧС, в пожаре никто не пострадал.

На прошлой неделе в Ессентуках загорелась многоэтажка, предположительно из-за неисправной проводки. Огонь вспыхнул в квартире на 10 этаже.