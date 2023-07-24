Случайно выстрелил в жену: житель Ингушетии чистил ружье и попал пулей в супругу

Житель Ингушетии заверил полицию, что выстрел был случайным. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Семья из Ингушетии едва не столкнулась с трагедией. Муж случайно выстрелил в супругу из ружья, рассказали в МВД республики.

Вечером виновник происшествия сидел во дворе своего частного дома и чистил охотничье ружье. В руках у него был самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410к» — его используют для охоты на мелкую и среднюю дичь.

«Сайга-410к» используется для охоты. Фото: Sinodov / Wikimedia Commons

Во двор вышла его жена, и в этот момент 57-летний охотник случайно спустил курок. Пуля попала 54-летней женщине в ногу.

Супругу доставили в травматологическое отделение ближайшей больницы, где ей была оказана медицинская помощь. Изъятое у мужчины оружие передали в полицию для проведения необходимых экспертиз.

В ведомстве подчеркнули, что разрешение на оружие у мужчины было. Детали происшествия сотрудникам рассказали сами супруги. Полицейские проводят проверку.

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