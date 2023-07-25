Обещали взорвать мэрию: наркодилеры отомстили школьнику из Пятигорска фейк-минированием от его имени

Наркоторговцы отомстили подростку за отказ работать закладчиком Фото: Залина ТАТАРОВА

В Пятигорске 14-летний школьник отказался работать закладчиком для местного наркошопа. В отместку дилеры чуть не сделали из подростка террориста.

Администрация получила письмо на электронную почту с угрозой минирования от имени школьника. В нем в деталях было изложено, как и когда произойдет «возмездие», а также были угрозы зарезать на камеру собственную мать и поджечь дом.

В антинаркотической комиссии Ставрополья поделились полным текстом письма:

«Здравствуйте. Меня зовут Иванов Иван Иванович (имя изменено), 2008 г/р, проживаю в г. Пятигорске, <…>. На днях я вступил в запрещенную в России группировку <…>. Один из кураторов дал мне задание зарезать свою мать на камеру сегодня ночью и поджечь свой дом. Сегодня ближе к полуночи я совершу эту очистительную акцию: за въездами <…> ведется наблюдение, при появлении полиции и медиков — будут активированы взрывчатки, которые я разложил со своими соратниками, а активация произойдет с моего номера телефона. Удачи».

Мэрия передала угрожающее письмо в полицию, а те заподозрили, что что-то тут не так — «террорист» зачем-то указал полное имя и номер телефона.

Правоохранители выехали к мальчику и выяснили, что об «очистительной акции» он слышит впервые. Перепуганный подросток рассказал, что стал жертвой мести наркодилеров.

Чтобы заработать карманных денег, подросток откликнулся на вакансию «закладчика». С ним связались некие кураторы, которые стали давать странные задания. Тут школьник задумался и отказался работать с преступниками.

— Затем ему стали поступать угрозы, что если он не выполнит «работу», его матери расскажут о том, что он планировал распространять запрещенные вещества. Поскольку мальчик перестал идти на контакт с наркодельцами, заблокировал и удалил все чаты с ними, интернет-барыги в отместку решили направить письмо террор-содержания в администрацию от его имени, — сообщили в антинаркотической комиссии.

Моментально установить злоумышленников не удалось — мальчик не сохранил контакты «кураторов». Сейчас полицейские ищут авторов письма.